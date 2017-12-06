Календарь: 6 декабря – родился глава Советского государства Леонид Ильич Брежнев

6 декабря 1906 года в селе Коломенское Екатеринославской губернии, ныне город Днепродзержинск Днепропетровской области, в семье рабочих родился Леонид Ильич Брежнев.

По недавно проведенным опросам общественного мнения в России, это самый популярный руководитель XX века. Он занимал высшие руководящие посты в СССР в течение 18 лет. В то же время имя Брежнева связано с эпохой застоя, некоторые вменяют ему в вину и нежелание реформировать страну, и развал СССР, который вследствие этого якобы стал неминуем.

Юность

Детство будущего главы государства было обычным для того времени. Первое образование он получил в гимназии, затем отучился в техникуме на землемера, успел поработать по этой специальности. Закончил Днепродзержинский металлургический институт и, получив в 1935 году диплом инженера-теплосиловика, пошел служить в армию, где ему присвоили офицерское звание лейтенанта.

Отслужив, Леонид Брежнев вернулся в Днепродзержинск и стал директором металлургического техникума. В 1937 году он, уже будучи к тому времени членом ВКП(б), начал заниматься политической деятельностью.

Война

На излете эпохи застоя у советского народа стали очень популярны анекдоты про Брежнева, и одна из самых ходовых тем для насмешек была «героическое и решающее для победы советского народа участие генсека в войне». Это было, по меньшей мере, несправедливо, хотя для самого Брежнева Великая Отечественная война сыграла важную роль в его карьере.

Поначалу он занимался мобилизацией Красной армии и эвакуацией промышленности страны. Затем служил в действующей армии. В 1942 году Брежнев участвовал в знаменитой Барвенково-Лозовской операции, за что получил своей первый орден Красного Знамени. Уже в должности начальника политотдела 18 армии участвовал в 1943 г. в освобождении Новороссийска.

Десятки раз под огнем противника Брежнев переправлялся с десантом на знаменитый плацдарм Малая земля, один раз при взрыве транспорта, на котором он плыл, его выбросило в море, но его подобрали матросы с других судов.

Там же, на Малой земле произошел и другой случай, раскрывающий совсем не карикатурный образ Брежнева-фронтовика. Во время одной из немецких атак пулеметный расчет из новобранцев растерялся и не открыл вовремя огня, что дало возможность врагу близко подобраться к позициям красноармейцев и вот-вот забросать их гранатами. Брежнев ринулся к расчету и, как вспоминал потом один из очевидцев, «физически воздействовал на пулемётчиков и заставил их вступить в бой. Понеся значительные потери, немцы отступили». За освобождение Новороссийска полковника Брежнева наградили орденом Отечественной войны I степени. Войну он закончил в звании генерал-майор и участвовал в Параде Победы на Красной площади во главе одного из полков.

Брежнев на фронте вручает бойцу партбилет

«Днепропетровско-молдавский клан»

В первые послевоенные пять лет Брежнев занимался восстановлением разрушенного во время войны народного хозяйства, возглавлял Запорожскую и позднее Днепропетровскую парторганизации. На должность первого секретаря его назначали по рекомендации Хрущева. Дружба с Никитой Сергеевичем стала для Брежнева своеобразным «проходным билетом» в высшие коридоры власти.

С лета 1950-го по осень 1952 года Брежнев был на должности первого секретаря ЦК Компартии Молдавии. После встречи со Сталиным Брежнев перебрался в Москву, где его избрали членом ЦК, а затем и секретарем ЦК. Впоследствии Леонид Ильич не забыл многих своих молдавских коллег – К.У.Черненко, С.П. Трапезникова, С.К. Цвигуна и других, как впрочем, и днепропетровских, и, став Генсеком, протаскивал их на высшие должности в партии и государстве. В целях укрепления своего влиянии он подбирал руководящие кадры по принципу личного знакомства, и со временем в высшей номенклатуре в Москве появился так называемый «Днепропетровско-молдавский клан».

Кстати, Кишинев отметился еще одним событием в биографии Брежнева, под конец жизни которого вопрос о его здоровье, дееспособности и самой способности управлять гигантской страной муссировался в верхах и был любимой темой обсуждения в «низах». Находясь в Молдавии, Брежнев перенес инфаркт миокарда

Брежнев в Молдавии

Путь к власти

В марте 1953 года, после смерти Сталина, в результате реорганизации министерства обороны Брежнев оказался без работы. Уже в мае его вернули в кадровый состав Советской армии, а в июне1953 года он был в составе тех десяти вооруженных генералов, которые арестовывали всемогущего Берию.

В 1954 году Брежнев, по протекции Хрущева, возглавил ЦК компартии Казахстана. Среди его главных областей деятельности – освоение целины и строительство космодрома Байконур. Брежнев курировал космическую сферу и непосредственно участвовал в подготовке полета Гагарина в 1961 году, за успешное осуществление которого был удостоен звания Герой Социалистического Труда.

Леонид Ильич Брежнев приветствует жителей Кишинёва во время празднования 50-летия образования Молдавской ССР

В 1964 году Брежнев стал одним из главных организаторов заговора по устранению Хрущева от власти. Есть свидетельства, что Леонид Ильич предлагал коллегам по заговору физически устранить Никиту Сергеевичу. К счастью, всё обошлось без крови, и октябрьский Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу товарища Хрущёва об освобождении его от его многочисленных обязанностей, а возглавил партию по решению Пленума Брежнев. Довольно быстро Леонид Ильич устранил всех противников и расставил на ключевые посты преданных себе людей.

«Золотой век» брежневского правления

Начало брежневского правления выпало на самую успешную в советской истории восьмую пятилетку (1966 - 1970-годы), реализация которой значительно подняла благосостояние советских людей. Брежнев был первым руководителем Советского государства, который думал не только о могуществе этого государства, но и о том, чтобы сделать жизнь простого народа в этом государстве лучше.

Из-за экономических успехов не сразу стал очевиден возврат при Брежневе к консервативным методам управления партией, страной и обществом. Но постепенно начали нарастать негативные явления и в экономике. Росло недовольство в обществе, и в СССР начали применять «мягкие» репрессивные меры против «инакомыслящих». Появились диссиденты и «отказники».

В январе 1969 года во время торжественного приема экипажей космических кораблей на Брежнева было совершено покушение. Офицер Советской Армии Виктор Ильин открыл огонь из пистолетов по машине, в которой, как он предполагал, должен был находиться Брежнев. На самом деле жертвами неудачного покушения стали погибший водитель машины и раненые космонавты.

Не находя решений для преодоления кризисных явлений внутри страны, Брежнев в 1970-е годы был чрезвычайно активен во внешнеполитической деятельности.

Заслугой Брежнева можно назвать политическую разрядку 70-х годов. С США были заключены соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. Были подписаны знаменитые Хельсинские соглашения, подтвердившие целостность нерушимости границ Европы. Брежнев совершил успешные визиты в главные европейские столицы и США.

Однако все эти успехи были перечеркнуты введением советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Брежнев и его «малое Политбюро» приняли решение об операции по смене власти в этой стране. Брежнев не ожидал, что афганская война примет такие масштабы. О том, что эта авантюра дорого обойдется стране и народу, Генсек понял почти сразу. Сохранились свидетельства о том, как

Брежнев «звонил ежедневно Дмитрию Устинову (министру обороны) и, употребляя общепринятый фольклорный диалект, спрашивал: «Когда эта … война кончится?». Злясь и краснея, генеральный секретарь кричал в трубку: «Дима, ты же мне обещал, что это ненадолго. Там же наши дети погибают!»

Участие Советского Союза в афганском конфликте длилось 10 лет и забрало жизни почти 40 тысяч советских военнослужащих. Тогда США объявили СССР «холодную войну», были введены санкции в самой важной для советского экспорта нефтегазовой области.

Смерть Брежнева

Уже с начала 1970- х годов здоровье советского вождя стало заметно ухудшаться. В ходе многих совещаний соратники замечали нарушение дикции, которое всеми связывалось с бесконтрольным приемом Леонидом Ильичом успокаивающих препаратов и снотворного. А принимать он их начал во время «Пражской весны» – ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году.

В 1976 году, по некоторым данным, Брежнев перенёс клиническую смерть, после чего он так и не смог полностью физически восстановиться. Он страдал нервно-психической слабостью и атеросклерозом мозговых сосудов. Работоспособность падала, а неспособность управлять страной становилась с каждым годом всё заметнее.

23 марта 1982 года во время пребывания в Ташкенте, где Брежнев осматривал новые корпуса авиационного завода, на него обрушились мостки, полные людей. Была сломана ключица. Но Брежнев не уехал в Москву на лечение, а остался в Ташкенте и на следующий день уже выступал на торжественном заседании.

7 ноября 1982 года Брежнев последний раз публично показался советскому народу. В течение часа, стоя на трибуне Мавзолея Ленина, он принимал военный Парад на Красной площади. Его тяжёлое физическое состояние было видно всем.

Леонид Ильич Брежнев умер 10 ноября 1982 года во сне от внезапной остановки сердца. Смерть генсека потрясла весь Советский Союз.

Он был похоронен 15 ноября 1982 года на Красной площади у Кремлевской стены. На прощании с советским лидером присутствовали высшие руководители почти 40 стран со всего мира. Отдать дань уважения прибыли даже самые недружественные политические деятели вице-президент США Джордж Буш-старший и главная опора афганских моджахедов президент Пакистана генерал Зия-уль-Хак.

С уходом из жизни Брежнева ушла целая эпоха. Это стало понятно уже через год-два. Но то, что с ним уходит в историческое прошлое целая страна, к сожалению, для многих стало понятно слишком поздно.