Премии за трудоустройство людей с особыми потребностями

Пять человек с особыми потребностями, сумевшие успешно трудоустроиться, несмотря на имеющиеся у них ограничения, и пять экономических агентов, которые приняли на работу людей с ограниченными возможностями, были награждены вчера вечером, 5 декабря, на ежегодной церемонии «Gala Remarcabilităţii», передает IPN.

Награда за разумную адаптацию рабочего места к потребностям людей с инвалидностью была вручена компании «McDonald's», где работают четыре человека с особыми потребностями. У них сокращенный рабочий день, перерывы на обед, чай, кофе и более длительный отпуск, чем у других сотрудников. Награды за прием на работу людей с ограниченными возможностями посредством содействия занятости получили фирмы «Frunctul» (ком. Трушены, мун. Кишинев) и «Oil Tech» (Кишинев). В этих фирмах работают по три человека с особыми потребностями.



Трофеи в категории выдающегося работодателя за найм людей с особыми потребностями были вручены компании «Moldretail», которой принадлежит сеть магазинов «Linela», и компании «HR Consulting». В этих компаниях работают шесть и, соответственно, два сотрудника с ограниченными возможностями.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вручило премии пяти лицам с особыми потребностями, которым удалось успешно устроиться на рынке труда. Это Андрей Маланка, Думитру Фокша, Ион Кучулевский, Людмила Абабий и Галина Безвешникова.



«Действия тех, кто получил эти призы, побуждают других работодателей действовать так же и в то же время мотивируют людей с ограниченными возможностями быть активнее на рынке труда. Вместе мы можем добиться успеха, мы можем быть солидарны с людьми с особыми потребностями и мы можем мобилизовать свои усилия», – заявила на церемонии награждения министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стела Григораш.



«Цель конкурса – способствовать трудоустройству людей с ограниченными возможностями и оценить навыки людей с особыми потребностями. Все мы являемся членами одного сообщества с одинаковыми правами и обязанностями», – подчеркнул исполнительный директор Центра правовой помощи для инвалидов Виталий Мештер.

«Gala Remarcabilităţii 2017» была организована Центром правовой помощи для лиц с ограниченными возможностями, под эгидой Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в партнерстве с ассоциацией «Мотивация», Альянсом организаций для инвалидов, ассоциацией «Eco-Rezeni», Центром молодежных СМИ и Национальным агентством по вопросам занятости. Финансовую поддержку оказали представительство IM Swedish Development Partner, Федеральное министерство труда, социальных дел и защиты прав потребителей Австрии и Офис Верховного комиссара ООН по правам человека.