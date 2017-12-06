Партии Майи Санду и Андрея Нэстасе приняты в семью народных европейцев

«Партия "Действие и солидарность" приняты в семью Европейской народной партии"!», — написала Санду.

Это подтвердил и европейский депутат Зигфрид Мурешан. Он сообщил, что в ЕНП была принята и Платформа DA:

«Сегодня партия "Действие и солидарность" (под руководством Майи Санду) и "Платформа Достоинство и правда" (под руководством Андрея Нэстасе) стали партиями-членами Европейской народной партии (ЕНП). Добро пожаловать! С завтрашнего дня мы начинаем заниматься делами: готовим стратегию к парламентским выборам в Молдове в 2018 году».

Как отмечает deschide.md, Андрей Нэстасе и Майя Санду ранее приняли участие в Конгрессе ЕНП, который состоялся в Мальте.