Транспортное средство есть почти у каждого третьего жителя Молдовы

В Молдове зарегистрирован почти 1 миллион автомобилей при населении в 3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного Регистра Транспорта, пишет ziarulnational.md.

По данным на 1 ноября этого года в Молдове было зарегистрировано 938 тысяч 58 единиц транспорта. Из них легковых автомобилей — 583 тысячи 542, грузовиков — 181 тысяча 4 единицы, тракторов — 41 тысяча 227, мотоциклов — 39 тысяч 380 и автобусов — 20 тысяч 935.

Наибольшее количество транспортных единиц зарегистрировано в Кишиневе — 284 тысячи 51. На втором месте Бельцы, на третьем — Новые Анены. Меньше всего — в Басарабяске, Сороке и Дубоссарах.

Наибольшее количество транспортных единиц зарегистрировано в Кишиневе — 284 тысячи 51. На втором месте Бельцы, на третьем — Новые Анены. Меньше всего — в Басарабяске, Сороке и Дубоссарах.