История Кишинева: Где можно было встретить чистильщиков обуви

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Юрий Швец
Представителей этой профессии в Кишинёве уже не найти. О причинах этого можно рассуждать долго, но вряд ли наши улицы стали намного чище по сравнению с теми временами.
Кишинёвских чистильщиков обуви никто специально не фотографировал, но в общие кадры они случайно попадали. И вот на некоторых старых фотографиях, если приглядеться, можно заметить этих скромных тружеников за работой или отдыхом.
Чистильщик обуви у кафе «Varșovia» на углу нынешних улиц Штефана чел Маре и М. Эминеску:
У Примэрии было всегда довольно людно, значит и больше шансов найти клиента:
Здесь можно заметить сразу двух чистильщиков, работающих рядом:
У гостиниц тоже наверняка была выше вероятность встретить человека, который чуть более окружающих заботился о чистоте своей обуви:
Пожалуй, одно из самых многолюдных мест — угол нынешних улицы Армянской и бульвара Штефана чел Маре у Центрального Рынка. Чистильщик обуви обустроил своё рабочее место рядом с трамвайной остановкой. На этом месте, кстати, сегодня тоже остановка общественного транспорта расположена.
Одна из наиболее детальных фотографий работяг сделана Г. Петрусовым в первые недели советского Кишинёва (лето-осень 1940 года). По этому и предыдущим снимкам мы видим, что клиентам предлагались различные уровни комфорта — где-то они могли присесть на стул, а где-то им приходилось стоять.
Кишинёвцы вспоминают, что чистильщиков на улицах города можно было встретить и в 1960-е гг. Например, в фильме М. Калика «Человек идёт за солнцем» есть сцена с представителем этой профессии:
Очевидно, после 1960-х годов в обществе что-то изменилось, и эта профессия стала исчезать в Кишинёве. В сложные 1990-е годы чистильщики обуви снова появились на улицах, но профессия оказалась невостребованной.
Юрий Швец. Oldchisinau.com
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