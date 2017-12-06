История Кишинева: Где можно было встретить чистильщиков обуви

Юрий Швец

Представителей этой профессии в Кишинёве уже не найти. О причинах этого можно рассуждать долго, но вряд ли наши улицы стали намного чище по сравнению с теми временами.

Кишинёвских чистильщиков обуви никто специально не фотографировал, но в общие кадры они случайно попадали. И вот на некоторых старых фотографиях, если приглядеться, можно заметить этих скромных тружеников за работой или отдыхом.

Чистильщик обуви у кафе «Varșovia» на углу нынешних улиц Штефана чел Маре и М. Эминеску:

1920-е гг.

У Примэрии было всегда довольно людно, значит и больше шансов найти клиента:

1930-е гг

Здесь можно заметить сразу двух чистильщиков, работающих рядом:

У Примэрии, 1930-е гг.

У гостиниц тоже наверняка была выше вероятность встретить человека, который чуть более окружающих заботился о чистоте своей обуви:

Улица Пушкина, гостиница «London». 1930-е гг.

Пожалуй, одно из самых многолюдных мест — угол нынешних улицы Армянской и бульвара Штефана чел Маре у Центрального Рынка. Чистильщик обуви обустроил своё рабочее место рядом с трамвайной остановкой. На этом месте, кстати, сегодня тоже остановка общественного транспорта расположена.

1930-е гг.

Одна из наиболее детальных фотографий работяг сделана Г. Петрусовым в первые недели советского Кишинёва (лето-осень 1940 года). По этому и предыдущим снимкам мы видим, что клиентам предлагались различные уровни комфорта — где-то они могли присесть на стул, а где-то им приходилось стоять.

Чистильщик у чайной «Париж». Чайная располагалась на нынешней улице М. Варлаама в районе Центрального рынка.

1940 год.

Кишинёвцы вспоминают, что чистильщиков на улицах города можно было встретить и в 1960-е гг. Например, в фильме М. Калика «Человек идёт за солнцем» есть сцена с представителем этой профессии:

Кадр из фильма «Человек идёт за солнцем», 1961 год.

Очевидно, после 1960-х годов в обществе что-то изменилось, и эта профессия стала исчезать в Кишинёве. В сложные 1990-е годы чистильщики обуви снова появились на улицах, но профессия оказалась невостребованной.

Юрий Швец. Oldchisinau.com