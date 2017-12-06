Номер один в рейтинге доверия: Игорю Додону доверяет более половины населения страны

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, результаты которого были представлены сегодня в Кишиневе.

Согласно итогам, глава государства остается политиком с самым высоким рейтингом населения в стране — 52,2% при ответе на закрытый вопрос.

Следом — с 2,5-кратным отрывом Майя Санду (20,4%) и Павел Филип, которому доверяет в 13 раз меньше граждан, чем главе государства.

В то же время при ответе на открытый вопрос, 50,2% опрошенных положительно оценили деятельность Игоря Додона на посту президента страны. Это — также уверенное первое место в представленном рейтинге.

Опрос также показал, что президентура под руководством Игоря Додона впервые за долгие годы поднялась на второе место в рейтинге учреждений, которым граждане доверяют больше всего. В прошлых опросах аппарат главы государства занимал 5-е место, а при правлении Николая Тимофти не поднимался выше 10-й строчки.

Опрос «Vox Populi» на тему «2017 год по мнению населения Республики Молдова» проводился в ноябре и начале декабря Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1181 респондент из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.