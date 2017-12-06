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Экономика
Украина начала импортировать нефть из Молдовы
06.12.2017

В Украину в конце ноября было импортировано 22,2 тонны нефти, произведенной компанией Арнаут Петрол (Молдова). 

Это первая поставка молдавской нефти в Украину, передает korrespondent.net со ссылкой на enkorr.com.

Как отмечается, импортером нефти является компания Производственное предприятие Диамант. Кроме молдавской нефти, эта компания импортирует румынский газоконденсат. В ноябре она поставила в Украину порядка 90 т этого сырья.

По данным издания, этот ресурс поставляется в Кагарлык (Киевская обл.), где функционирует мини-НПЗ.

Предприятие Диамант основано в мае 2016 г. До 2017 г. компания называлась Оушен Прайм. Основной вид деятельности – оптовая торговля топливом. Компания зарегистрирована на харьковчан Светлану Мамееву и Александра Сергеева, он же является руководителем.


 
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