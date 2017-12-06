Кто прошел бы в парламент, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов, Партия действия и солидарности (PAS) и Демократическая партия.

Согласно опросу общественного мнения, представленному в среду на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ" Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, за ПСРМ готово проголосовать 51,2% определившихся избирателей. На втором месте PAS - 25,9%, а за ней следует ДПМ - 6,9%.

Попадание в парламент партии "Платформа DA", за которую, согласно опросу, готово проголосовать только 4,8% избирателей, находится в пределах социологической погрешности. Избирательный порог для партий составляет 6%.

Опрос показывает, что другие партии, представленные в парламенте, не проходят в следующий законодательный орган. Так за Партию коммунистов (ПКРМ) готово проголосовать только 2,3%, Европейскую народную партию - 1,9%, Либеральную партию - 1,2%, а за Либерально-демократическую партию (ЛДПМ) - 1%.

При этом, определились со своими избирательными предпочтениями 68,2% опрошенных. Если учитывать общее количество участников опроса, то за ПСРМ готово проголосовать 34,9% избирателей, за PAS - 17,7%, а за ДПМ - 4,7% опрошенных. При этом следует иметь ввиду, что в 2018 году выборы будут проходить по смешанной системе, когда по партийным спискам будут избираться 50 депутатов, а 51 - по одномандатным округам.

Явка может превысить 80%, поскольку 54% заявили, что совершенно точно примут участие в выборах, а 26,3% скорее всего придут на избирательные участки. Порядка 7% сомневаются в своем участии в голосовании, а 3,9% не пойдут голосовать.

В рейтинге доверия лидирует президент Игорь Додон, которому доверяет 50,2% респондентов. За ним следуют председатель PAS Майя Санду - 31,8%, премьер-министр Павел Филип - 23,1%, председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе - 20,2%, лидер ПКРМ Владимир Воронин - 17,6%, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный - 15,6%, председатель ДПМ Влад Плахотнюк - 15,5%, лидер ЕНП Юрие Лянкэ - 14,2%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - 12,9%. Меньше всего, граждане доверяют председателю ЛДПМ Виорелу Чиботару - 6,7%, лидерам Партии национального единства Анне Гуцу - 6% и Анатолу Шалару - 5,3%. Таковы данные при ответе на открытый вопрос, когда респондентам предлагалось выбирать ответ из списка политиков.

В то же время при ответе на закрытый вопрос только 43,7% опрошенных назвали политика, которому они доверяют. При этом 52,2% из них заявили, что доверяют Игорю Додону. Майе Санду доверяют 20,4%, Павлу Филипу - 14,3%, Андрею Нэстасе - 4,2%, Владимиру Воронину - 4,1%, Владу Плахотнюку - 3,9%, Ренато Усатому - 3%.

Опрос проводился в период 20 ноября и 2 декабря, в нем приняло участие 1181 респондент в 79 населенных пунктах Молдовы. Погрешность составляет 3%.