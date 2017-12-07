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Авто
Вниманию водителей!
06.12.2017

Национальная патрульная инспекция предупреждает водителей, получивших на мобильный телефон сообщения якобы от полиции, не звонить по указанному телефону. Предполагается, что речь идет о способе хищения денег со счетов абонентов, передает IPN.

Согласно НПИ, в среду, 6 декабря, в офис Единого центра мониторинга и координации, начиная с 12.00, обратились несколько человек, которые завили, что получили сообщения со следующим содержанием: „Инфослужба МВД: У вас для получения есть заказное письмо #2189 от 5.12.2017. Для подробной информации звоните (8.00-20.00): +261340551750”.

Национальная патрульная инспекция сообщает, что не отправляла сообщения с таким содержанием. Уполномоченные органы проверяют ситуацию.


 
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