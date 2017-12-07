Мэрцишор в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

Межправительственный комитет ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия принял сегодня, 6 декабря, решение о внесении в Представительный список культурного нематериального наследия человечества многонациональной заявки „Культурные практики, связанные с днем 1 Марта” – общей заявки Республики Молдова, Румынии, Болгарии и Македонии, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства образования, культуры и науки, в своем выступлении государственный секретарь Андрей Кистол подчеркнул значение символа Мэрцишор, общего для Республики Молдова, Румынии, Болгарии и Македонии, символа, который на протяжении веков сумел передать мощный сигнал надежды и возрождения. Кроме того, Андрей Кистол выразил уверенность в том, что, наряду с „colindatul de ceată bărbătească” (Колядки в исполнении мужского коллектива) и традиционной техникой ткачества национальных ковров, недавно включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, праздник Мэрцишор станет важным элементом в продвижении и сохранении культурного национального наследия, как на местном, так и международном уровне.

Таким образом, на основании заявки, представленной Республикой Молдова, Румынией, Болгарией и Македонией, международные эксперты Межправительственного комитета ЮНЕСКО оценили бесспорную универсальную ценность „Культурных практик, связанных с днем 1 Марта” и их роли в обогащении культурного разнообразия и продвижении местных общин.

Помимо „Культурных практик, связанных с днем 1 Марта”, Республика Молдова может гордиться с введением в список других двух элементов: „Колядки в исполнении мужского коллектива в Румынии и Республике Молдова“ (2013) и „Традиционные методы ткачества национальных ковров в Румынии и Республике Молдова” (2016).

Работа комитета проходит в Республике Корея 4-8 декабря.