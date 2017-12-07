Движение на кольцевой дороге в Унгень может быть открыто в мае

Движение по кольцевой дороге в Унгень, которая должна быть сдана в эксплуатацию в июне 2016 года, может быть открыто в 2018 году. По данным властей, уровень реализации строительства по состоянию на 1 декабря текущего года составил 87%, а для его завершения потребуется 30 дней, благоприятных для работ, передает IPN.

Вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык заявил в ходе пресс-конференции, что, по состоянию на 1 января 2017 года, уровень реализации дорогие составлял 25%. Последний слой асфальта является целлюлозным, и требует благоприятных погодных условиях – не менее 10 градусов. Поэтому работы будут возобновлены в апреле. Более того, дорожники рекомендуют не возобновлять движение транспорта в зимний период, так как на этом участке еще не были установлены перила.

Ремонт кольцевой дороги в Унгень финансируется из гранта Европейского союза в размере 11 млн. евро, из которых было освоено 9,5 миллионов.

По данным МЭИ, в 2017 году из Республиканского дорожного фонда, который составил 1,08 млрд. леев, было капитально отремонтировано около 50 километров дорог. Был проведен текущий ремонт 30 км бетонных дорог и 27,3 километров дорог с щебёночным покрытием. В течение года было построено шесть новых мостов, а еще пять находятся в стадии строительства. Кроме того, из внешних фондов было реабилитировано около 60 км национальных дорог из 400 км, находящихся в ремонте. Из внешних источников, кроме того, были отремонтированы четыре моста.

В 2018 году планируется в целом 4,160 млрд. леев, в том числе и внешнее финансирование. В будущем году бюджет Дорожного фонда составит 972,4 млн. леев. Из внешнего финансирования, запланированного на 2018 год, должна быть сдана в эксплуатацию дорога Унгень – Кишинев, за исключением сегмента в 6,6 км возле Бахмута. Кроме того, должны быть отремонтированы участки дорог Хынчешть – Лэпушна – Леушень (37 км); Бэлць – Скулень около 80%, без дорог в населенные пункты (54 км) и Комрат – Чумай (55 км).