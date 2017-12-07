ДПМ внесет в повестку заседания парламента законопроект о борьбе с иностранной пропагандой

Законопроект, предусматривающий запрет российской пропаганды в Молдове, будет рассмотрен парламентом на этой неделе. ДПМ предложила включить в повестку дня парламента изменение Кодекса о телерадиовещании. Он содержит механизм обеспечения информационной безопасности страны.

Законодательную инициативу подписали депутаты ДПМ и НЕПМ. Ее цель – ограничить распространение на территории Молдовы информационно-аналитических, политических, военных передач стран, которые не подписали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Законопроект призван стать преградой на пути российской пропаганды и манипуляции – процессов, которые могут нанести значительный ущерб информационной безопасности страны.

В сообщении ДПМ отмечается, что данная инициатива касается ограничения строго определенных программ и не скажется на распространении на территории страны развлекательных и иных видов телепередач.