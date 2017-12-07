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Политика
Добровольная отставка Киртоакэ и проведение досрочных выборов могут стать решением?
07.12.2017

В интервью ля портала ТРИБУНА вице-председатель Либеральной партии (ЛП) Валериу Мунтяну ответил на следующий вопрос: Добровольная отставка Киртоакэ и проведение досрочных выборов могут стать решением для создавшейся в столице ситуации?

«Это во многом зависит от генерального примара, но это несправедливое по отношению к нему и к жителям столицы решение, так как 19 ноября своей массовой неявкой на референдум, люди дали понять, что Киртоакэ должен  завершить свой мандат.

Сейчас ему все заламывают руки, в политическом смысле, а другие даже в юридическом, но такое может произойти с каждым из нас. Дорин Киртоакэ считает себя невиновным. Считаю, что все эти открытые на его имя уголовные дела являются политическими инструментами давления, и поддавшись на эти уговоры, он мог бы подыграть ДПМ и ПСРМ», — заявил он.

Андриана Кептине 


 
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