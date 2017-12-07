Ловушка для правящей власти

После того, как улеглись эмоции в связи с подписанием четырех протоколов между Кишинэу и Тирасполем, думаю, пришло время хладнокровно проанализировать эту ситуацию с учетом всех мнений, оценок и слухов.

Первым напрашивается вывод о том, что наша правящая власть, скорее всего, хотела угодить европейцам, а прежде всего новому канцлеру председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьяну Курцу, который хочет проявить себя в европейской политике, и для которого важно завершить мандат председателя ОБСЕ каким-нибудь успехом, пусть даже иллюзорным. Скорее всего, наша правящая власть подумала, что действуя таким образом, она сможет улучшить отношения с ЕС, которые изрядно подпортились в последнее время.

Вывод второй. Чтобы добиться желаемого результата власть действовала путем личных отношений с (реальными) руководителями региона. Некоторые аналитики даже утверждают, что подписание этих четырех протоколов состоялось по договоренности с концерном «Шерифф», в руках которого находится реальная власть в приднестровском регионе. Если эти данные подтвердятся, возникнет вопрос, откуда у молдавских властей такие отношения, и все совсем иначе будут рассматривать ход процесса урегулирования приднестровского конфликта.

Вывод третий. Нельзя утверждать, что приднестровские власти действовали с согласия Российской Федерации. Некоторые аналитики заявили, что мы посмотрим, насколько далеко может себе позволить пойти «Шерифф» без того, чтобы спровоцировать гнев РФ. Также нельзя утверждать, что подписание этих четырех протоколов является результатом тайной договоренности между молдавскими и российскими властями. Тот факт, что через несколько дней после подписания протоколов появилась информация о том, что российскими властями открыто уголовное дело на имя лидера ДПМ, является прямым доказательством абсурдности такого предположения. Более того, официальные представители РФ отметили роль президента Додона в процессе урегулирования приднестровского конфликта, а это напрямую говорит о том, что в продвижении по этому направлению ключевую роль сыграет именно он.

Вывод четвертый. Похоже, что от подписания четырех протоколов больше выиграл все-таки Тирасполь, несмотря на то, что в них есть и важные для Молдовы вопросы. Исходя из этого, можно предположить, что преследуя некие скрытые цели, Кишинэу пошел на уступки. Некоторые эксперты утверждают, что Тирасполь получил на две позиции больше уступок, нежели Кишинэу, а в начале года, когда речь шла о принципиальных договоренностях между Игорем Додоном и Вадимом Красносельским, упоминалось соотношение «четыре на четыре», то есть, обе стороны должны были получить равное количество преимуществ.

Пятый, и самый важный вывод. Некоторые аналитики упустили некоторую сдержанную позицию президента Додона, а также сдержанность РФ по отношению к подписанию этих протоколов и к встрече в Вене. Это говорит о том, что глава государства и РФ знают что-то, о чем не известно власти, или же она об этом только догадывается. Здесь стоит обратить внимание на одно неофициальное мнение, которое «бытует» среди узкого круга политиков, и заключается в том, что молдавская власть попала в ловушку, которую кто-то очень искусно расставил. В чем она заключается? Говорят, что кто-то был очень заинтересован в том, чтобы молдавская и зарубежная общественность узнала о том, что власти Молдовы и тираспольская администрация являются «добрыми друзьями», и что они сами принимают решения о своих действиях. Что произойдет, если завтра или через несколько месяцев Тирасполь предпримет нечто, что поразит и молдавскую, и зарубежную общественность, и всех участников процесса приднестровского урегулирования? На кого падут подозрения? Очевидно, что на кишиневских «друзей» тираспольского режима, которые доказали, что могут договариваться с непризнанной пмр, когда им это нужно! В каком свете предстанет тогда молдавская власть, не сложно себе представить. И это, несомненно, скомпрометирует ее, и на свет выйдут истинные политические и геополитические игроки, которые решат вопрос, и урегулируют приднестровский конфликт. Кто это будет, не сложно догадаться.

Так будет, или нет, никто с точностью сказать не может. Ясно одно, этот сценарий имеет право на существование и вполне может быть реальностью, потому что слишком просто были достигнуты эти решения. Настолько просто, что о невидимой их подоплеке можно было даже не задуматься.

Думитру Спэтару