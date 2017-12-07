В Ботаническом саду появился коллектор солнечной энергии

Агентство энергоэффективности передало Биотехнологическому подразделению столичного Ботанического сада коллектор солнечной энергии. Изготовили его в Молдове при финансовой поддержке правительства Польши. Использование экотехнологий позволит на треть сократить расходы на потребление горячей воды.

"У нас каждый год не хватало в бюджете два-три миллиона леев. Этот проект позволит на полмиллиона сократить расходы на горячую воду", - сказал директор Ботанического сада Александр Телеуцэ.

Пока Ботанический сад - единственное госучреждение, где начнут использовать альтернативные источники энергии.

"Надеемся, что эко-оборудование принесет ощутимую пользу этому учреждению. Ведь у него такая важная миссия – сохранение и распространение флоры" , - отметил глава Агентства энергоэффективности Александр Чудин.

До восьмого декабря в Молдове проходят Ддни эко-энергетики. Возможности зеленых технологий представлены на специально подготовленной выставке.

"Эта машина работает только на электроэнергии. Аккумулятор можно зарядить от обычной розетки. Зарядка стоит 80 леев, а хватит ее на 400 километров".

"Если нет двигателя внутреннего сгорания, значит нет выхлопов и загрязняется окружающая среда. Стартовая цена таких автомобилей в Молдове - 26 тысяч 900 евро", - сказал представитель автокомпании Дан Цуркану.

В программе Дней эко-энергетики также компания по информированию местных властей о грантах на внедрение альтернативных источников энергии и вручение премий победителям конкурса зеленых технологий.