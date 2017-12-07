Молдова нарушила требования Комитета ООН против пыток: полиция поощряет насилие заключенных сокамерниками

Члены Комитета ООН против пыток выразили озабоченность по поводу ряда нарушений положений Конвенции о запрещении пыток в Молдове. В Комитете ООН против пыток отметили, что адвокатов не всегда допускали на слушания, медосмотр заключенных часто проводили не в первый день задержания, а до суда людей содержали в изоляторе предварительного заключения даже более двух месяцев.

Эксперты выразили озабоченность отсутствием в стране инструкции по обращению со страдающими психическими заболеваниями заключенными, а также многочисленными сообщениями о том, что полиция поощряет насилие со стороны сокамерников, чтобы принудить заключенного к сотрудничеству со следствием.

По мнению членов комитета, Молдова не выполнила рекомендации, полученные в ходе последнего обзора: в частности, о создании национального механизма по предотвращению пыток и о расследовании случаев применения силы в отношении участников массовых акций протеста в 2009 году.

В Комитет ООН против пыток входят 10 независимых экспертов. Они регулярно рассматривают отчеты государств-участников Конвенции против пыток и других видов жестокого наказания о ее выполнении. На данный момент к Конвенции присоединились 162 государства.