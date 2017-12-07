У молдавских женщин отнимут 8 марта, а у всех остальных жителей страны – 1 мая

Власти предлагают сделать эти дни рабочими. Привыкли, что 8 марта и 1 мая - выходные дни? Скоро все может измениться! Дни эти могут стать рабочими. Это предусматривает проект поправок в Трудовой кодекс республики, которые разработало Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

В то же время ведомство предлагает своего рода мини-каникулы в период с 31 декабря по 2 января.

«Анализируя ситуацию с праздничными нерабочими дни в соседних государствах и в Европейском союзе, считаем, что 8 марта является нерабочим днем только в странах постсоветского пространства. Ни в одном государстве Европейского союза подобный праздник не был объявлен нерабочим днем», - говорится в пояснительной записке к проекту.

1 мая предлагается включить «в категорию праздничных дней, но не объявлять днем отдыха».

Период с 31 декабря по 2 января могут объявить новогодними каникулами.

«Соответствующие поправки будут иметь положительное влияние на рабочих. Они получат мини-каникулы, как в соседних странах. Более того, ведь и у детей (учеников) в этот период есть каникулы», - говорится в пояснительной записке.

Игорь КРУДУ