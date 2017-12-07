Исповедь молдавской медсестры: Нас превращают в прислугу...

Поработай ты хоть 30 лет, ты все равно останешься «глупой» медсестрой, у которой нет права голоса и шанса на нормальную зарплату.

Я простая медицинская сестра, поэтому не хотела бы разглашать свое имя, работаю в достаточно большом учреждении уже более 25 лет. Хотела бы высказаться, как медсестры борются с несправедливостью, вербальным и психологическим давлением (запугивание, унижение, враждебность), как со стороны врачей, так и со стороны пациентов и их семей, с неадекватным обращением со стороны медперсонала. У тебя нет права высказывать свое мнение, потому что ты - «глупая» медсестра. И так реагируют всегда, даже если ты права или смотришь на ситуацию с иной стороны. Медсестер не радуют ни престижем, ни признательностью важности их труда со стороны медиков и пациентов.

Недавно было напечатано письмо врача, он отметил, что ассистентка, будь она даже супермедсестрой с высшей категорией, не может получать больше начинающего врача. Но этот медик не учитывает, что медсестра работает в системе с тех пор, как он на свет появился, трудится на двух ставках и берет дежурства через ночь. Знаете, мы не смотрим в карман врачей, когда они получают за консультацию или операции. Да, это правда, что зарплаты мизерные. Но начинающие врачи, которых просишь о банальной консультации из-за высокой температуры, не могут выписать анальгин+димедрол, не могут высчитать дозу на вес, гадают, что назначить. Я могла бы показать, как ставят диагнозы те, кто жалуется на низкие зарплаты.

Скажите мне, пожалуйста, разве система здравоохранения не подразумевает работу в команде? Врач не может работать без медицинской сестры и санитарки. Зачем все время говорить, что нужно учиться, чтобы получать более высокую зарплату? Если все станут врачами, то кто будет делать работу медсестер и санитарок? Знаете, какой хаос возникает, если санитарка заболела и ей не нашли замену? Господа врачи, почему вы не идете в операционный зал, если нет анестезистки, операционной медсестры или санитарки? Кто готовит инструменты для стерилизации, перевязочные материалы, операционный стол, кто в конце дня делает генеральную уборку и еще много чего?

Если не будет медсестер и санитарок, вы, врачи, будете убирать, стирать, готовить все к новому рабочему дню? Поэтому мы хотим со стороны медиков немного уважения и признания за работу, которую делаем.

Медицинская работа предполагает общую работу, мы все звенья одной цепи. Мы работаем в одном учреждении, у нас равные права на труд, отдых, соблюдение санитарно-эпидемиологического режим и не должен глава отделения говорить «не нравится, можешь уходить». Поверьте, работая в этой системе, мне не раз приходилось слышать такие слова, как будто мы обслуживающий персонал, а отделения стали платными и их передают по наследству. Медсестер оскорбляют, они подвергаются физическому насилию со стороны пациентов, а медики, руководители отделений, главврачи нас не защищают, лишь напоминают, что мы можем уволиться.

Серьезные проблемы в области здравоохранения, на мой взгляд, связаны с руководством, которое не отвечает требованиям к должности. Конкурсы по выбору начальников просто имитируют. У нас не парламентская страна, а «монархиальная», где руководящие посты передаются от отца или мамы к сыну, дочери, зятю, невестке и так далее, независимо от их компетентности. Самые хорошие и умные давно уехали из страны, а оставшиеся не могут проявить себя, иначе выставят в плохом свете «светлые умы» сыновей и дочерей профессоров и академиков.

Мы хотим интегрироваться в Европейский союз, а в больницах нет элементарных вещей, нужных каждый день: туалетной бумаги, бумажных полотенец для рук, ручек, тетрадей, клея, листов для принтера. Хирургические костюмы и халаты мы не получали со времен Советского союза. Каждый выкручивается, как может, а у больниц нет на это денег.

Когда делаешь врачу замечание, что у него нет маски шапочки для волос или он не помыл руки перед осмотром, в ответ слышишь, что ты «никто». Стоит ли тратить на это свое здоровье? Когда приезжает санэпидемстанция, виноватой остаешься ты, а не врач, который не соблюдает режим, потому что он доктор.

У нас в отделении есть один «врач» - сын профессора, который не соблюдает нормы асептики, у него нет категории, специализации или повышенной квалификации, но через несколько лет он отправится на «заслуженную» пенсию. Но он пьет, если не каждые сутки, то через день. Об этом все знают, но его жалеют, если он уйдет с этой работы, то его не возьмут больше никуда, он уже работал во многих больницах. Ассистентки боятся с ним работать, когда глава отделения в отпуске. Но почему его не выгонят? Потому что некому работать. Знаете поговорку: зло — это плохо, но без зла еще хуже.

Мы все хотим работать в обустроенных, оборудованных больницах, с достойными зарплатами, но... больницы остаются такими, как есть, оборудование устаревает, а всех очень тяжелых пациентов переводят в частные медцентры. Парадокс в том, что у нас делают ремонт в больницах на тысячи евро, но забывают заменить барахлящий тройник или жуткие тряпки, которыми мы моем полы.

P.S. Знаю, что некоторые вещи, о которых я говорила, находятся вне моей компетенции, но это мое мнение. Я не боюсь остаться без работы, потому что ее не будет делать ни один врач. Лучше быть хорошей медицинской ассистенткой, чем плохим врачом. Я не хочу уезжать из страны, но ситуация вынуждает, поточу что я не хочу жить на мизерную пенсию и питаться в социальных столовых.

С уважением, простая медсестра.

Лидия ТКАЧ