Шериф - один из трех претендентов на выход в 1/16 финала Лиги Европы

Тираспольский Шериф - один из трех претендентов на выход в 1/16 финала Лиги Европы из группы Ф перед заключительным туром, который пройдет сегодня вечером

Выход в плей-офф желто-черным гарантирует ничья или победа в гостевом матче против Копенгагена.

В случае поражения молдавской команды в Дании и победы московского Локомотива в гостях над Злином, в 1/16 финала выйдут Копенгаген и железнодорожники.

Но есть варианты, при которых Шериф может выйти в плей-офф, даже если проиграет.

Первый - в случае поражения Локомотива в матче с чешским Злином.

При ничье в этом поединке, Шерифу нельзя проигрывать с разницей в более, чем один мяч. Тогда желто-черные с учетом количества голов в личных встречах между тремя командами пройдут дальше.

Президент Молдавской федерации футбола Павел Чебану считает, что матч в Дании завершится вничью. В первой встрече, во втором туре, Шериф и Копенгаген разошлись в Тирасполе миром, не забив друг другу голы.

"Я ставлю на ничью. Команды равны. Чемпионат Дании еще идет, у Копенагегена форма предпочтительнее. Перерыв на полторы недели на пользу Шерифу не пойдет".

Начало трансляции матча Копенгаген - Шериф на Третьем канале в 20:00.