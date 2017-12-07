ЕИБ выделит Молдове 80 миллионов евро в виде кредита на реализацию проекта по энергоподключению

Кабмин намерен провести с Европейским инвестиционным банком переговоры о финансировании проекта по взаимному электроподключению между Молдовой и Румынией.

На его реализацию наша страна получит 80 миллионов евро. Деньги предоставят в виде кредита. Они пойдут на строительство станции в Вулканештах, линий электропередач, а также открытие трансформаторных подстанций в обоих городах.

Авторы проекта утверждают, что благодаря ему, цены на электричество снизятся. Общая стоимость проекта - 270 миллионов евро.