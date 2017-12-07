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Политика
Лянкэ может опять возглавить МИДЕИ
07.12.2017

Лидер Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ) и вице-спикер Юрий Лянкэ может вернуться в кресло министра иностранных дел и европейской интеграции.

Заявление было сделано вчера вечером почетным председателем Демократической партии Молдовы (ДПМ) Дмитрием Дьяковым в эфире передачи «Punctul pe Azi» на канале TVR Moldova.

«В партии мы обсуждаем изменения в структуре и составе правительства. Мы хотим обновить силы в сфере исполнительной власти. Конкретные  кандидатуры не обсуждались. Не исключено, что Юрия Лянкэ мы вновь увидим в составе правительства. Он имеет большой опыт работы в этой области. Не так много осталось до  19-20 декабря. Я не исключаю, что будут какие-то изменения», – заявил Дьяков.

Кроме того, почетный председатель ДПМ отметил, что Демократическая партия хочет, чтобы правительство в 2018 году стало гораздо более активным, охватило все сферы, в том числе внешние. «Кое-что мы обсуждали в партии,  но не будем вдаваться в спекуляции. Сейчас я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать.  В ближайшие недели мы все узнаем», – подчеркнул  Дьяков.

Realitatea.md напоминает, что пресса писала, что председатель ЕНПМ может опять возглавить МИДЕИ, после того как ДПМ проведет ряд внутренних кадровых перестановок.


 
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