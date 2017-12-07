Дьяков: Без демократов эффективное управление невозможно

Заявления правых оппозиционных партий о том, что они не создадут коалицию с Демократической партией, если пройдут в парламент следующего созыва, являются предвыборной риторикой.

Такое заявление сделал почётный председатель ДПМ Думитру Дьяков в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

По его мнению, ДПМ всегда находилась в центре переговоров, и создать эффективную власть без демократов было невозможно. „Политическая картина парламента выглядит следующим образом: у нас есть радикальный левый фланг, и у нас есть правый фланг, то радикальный, то менее радикальный, которые друг с другом никогда не садятся за один стол, и роль Демократической партии – разделять эти крайности, когда это необходимо, либо усаживать их за стол, когда нужно принимать решения – является совершенно очевидной и проявилась за эти годы”, - утверждает Думитру Дьяков.

Почётный председатель ДПМ отмечает, что ситуация до выборов – это одно, и никто не ждёт, что оппозиционные партии будут делать заявления о любви к правящей партии, а в ночь после голосования, когда подсчитываются голоса, уже имеет место другая ситуация, и начнутся дискуссии. „Демократическая партия всегда создавала коалиции с правоцентристскими партиями”, - пояснил Дьяков.

Аналитик Николае Негру задаётся вопросом: создадут ли коалицию с социалистами правые партии, утверждающие, что они не будут вступать в альянс с ДПМ, если пройдут в парламент следующего созыва? По его словам, одним из вариантов могут стать досрочные выборы.