Интервью Молдова - между двумя конфликтующими сторонами Ангелина Таран В молдавском законодательстве нет понятия «гибридная война», но в последнее время нас всё чаще пугают её угрозами. В Академии наук Молдовы недавно даже была проведена научная конференция с международным участием «Проблемы региональной безопасности в контексте гибридных вызовов». В числе её организаторов значились, кроме АНМ, Посольство Украины в РМ и Центр информации и документации НАТО в Молдове. Молдавские, украинские докладчики, а также эксперт из Великобритании говорили только об одной угрозе – со стороны России. Мы попытались разобраться в том, что реально угрожает нашей стране. Текущая ситуация Некоторым людям в нашей стране, в первую очередь политикам, гибридные угрозы видятся почти повсеместно. Например, председатель ЛДПМ Виорел Чиботару назвал появление на экранах документального фильма «История Молдовы», снятого при поддержке Президента РМ Игоря Додона, «очередным этапом гибридной войны, которую Россия ведёт против Молдовы». Власти видят угрозы в новостных и аналитических телепередачах российских телеканалов, запрещая их вещание, а также в прибытии в нашу республику российских журналистов, ученых, деятелей культуры и артистов. Недавно в Кишиневском аэропорту развернули делегацию, в которую входили представители мэрии Москвы, префектуры Западного административного округа Москвы, специалисты в области управления ЖКХ, градостроительства и учителя московских школ. Они направлялись на форум делового и культурного сотрудничества (т.е. тематика не носила политического характера) в Бельцах. При этом информация о запланированном визите была заранее предоставлена молдавской стороне. Тем не менее никто из наших властей не имел ничего против прибытия в феврале прошлого года в Молдову группы американских генералов, потом американской военной техники и солдат - на День Победы и других визитов военных из США и НАТО. 29 октября, в известной американской газете The Washington Times была опубликована статья «Почему укрепление связей с Молдовой имеет решающее значение», в которой сделан вывод: «Мы должны укреплять связь между Молдовой и Соединенными Штатами и работать над тем, чтобы положить конец заявке России на власть над нами обеими». Это – не единственная статья The Washington Times, посвященная РМ. 2 ноября там была напечатана статья «Маленькая страна ведет большую войну против российской гибридной войны», где в заключение говорится: «Молдова с огромным мужеством и выдержкой взяла на себя русского медведя и выжила. Америка могла бы многому научиться у молдавской модели». Необходимо отметить, что экс-президент США Рейган в 1997 г. сказал, что эта газета, как и он, прибыла в Вашингтон в самое кульминационное десятилетие XX века, и они вместе выиграли холодную войну. Это – чтобы было понятно о характере публикаций The Washington Times. Старший научный сотрудник и директор Программы Карнеги «Россия и Евразия», бывший сотрудник национальной разведки в России и Евразии в Национальном разведывательном совете США (2010-2014 гг.) Еужен Румер в мае нынешнего года написал статью «Молдова между Россией и Западом: деликатный баланс» (опубликована на сайте проекта carnegieendowment.org/). Он пишет, что война на востоке Украины привела к новой холодной войне, разделившей Европу. «С одной стороны разрыва стоят безопасность, политические и экономические структуры НАТО и ЕС с их столицей в Брюсселе, а с другой – Россия. Между ними остались несколько стран Восточной Европы – Украина, Белоруссия и Молдова». То есть словами бывшего американского разведчика подчеркнём, что идёт холодная война НАТО и ЕС с Россией. А в НАТО, как известно, входят США. Почему на повестке дня угрозы гибридной войны? Далее NOI.md предлагает интервью с экс-депутатом парламента и бывшим лидером ХДНП Юрием Рошкой. - Во-первых, нужно подчеркнуть, что Украина была задумана Австрийской империей не как страна национальной и культурной идентичности, а как анти-Россия. Просто в нынешние времена этот проект подхватили уже другие игроки, такие как США, или глобальная элита США. И всё, что происходит на Украине в последние 25 лет, особенно после 2014 г., связано с тем, что эта страна и её народ используются вслепую в тотальной войне глобальной неолиберальной элиты против Российской Федерации. И не имеет никакого значения, как называется эта страна - Российской Федерацией или СССР, и кто ею руководит - Сталин, Брежнев или Путин. Англосаксов всегда интересовали территория и недра России. Это известно на протяжении столетий. Только жалко, что ситуация складывается так, что Республика Молдова тоже находится под невоенной оккупацией, и ею управляют извне. Участники конференции в Академии наук, о которой говорилось выше, финансируются из одних и тех же центров влияния. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. К сожалению, нынешнее руководство Молдовы пока не понимает, насколько важно подчеркивать наш нейтралитет, который означает, что не только руководство страны, но и граждане страны придерживаются нейтральной позиции в случае конфликта между великими державами. Это – очень важный козырь для нашей страны, который никогда не использовался руководителями первого ранга. Сетевую войну не мы придумали. На протяжении нескольких десятилетий весь мир опутан глобальной сетью неправительственных организаций, так называемых академических структур, экспертных тусовок и завязанных на них медиа-проектах, финансируемых из тех же самых центров влияния США, а в некоторых случаях – из Европы. Речь идет о концентрации капитала, который превращается в академические политические медиа-проекты, чтобы контролировать мир. Ничего нового в этом нет. Те, кто сегодня подыгрывает американцам вместе с украинцами против России, наносят прямой вред национальным интересам Республики Молдова. И появившаяся мода говорить о гибридной войне - тоже не нова. В последние годы начали придумывать новые термины того, что называется non-military war - невоенными войнами. То есть речь о войнах, которые происходят не классическими видами вооружения на поле битвы между двумя противоборствующими сторонами, а используются масс-медиа, так называемое экспертное сообщество, массовая культура, социальные сети, социальная инженерия, мода (например, сережки в ноздре или в пупке и т.д.). Все это – часть обработки населения для удержания контроля над людьми, которые не понимают, что с ними происходит, потому что они завязаны на фильмах про стрелялки и секс, на гедонизме и всё. США, будучи самым изощренным специалистом в гибридных войнах, в последнее время вешает этот ярлык Российской Федерации. Но Россия, огромная держава с точки зрения военного потенциала и территории, как и маленькая Молдова, как и все остальные страны пост-советского пространства, начиная с перестроечных времен, стали так называемыми target countries, или странами-мишенями. Нас почти полностью поработили с точки зрения интеллектуальной, психологической, культурной, образовательной, политической, экономической, юридической. Молдова стала классической колонией глобальной американской империи, как и Украина, и соседняя Румыния. Что касается России, то её недоподчинили. В настоящее время её внешнеполитическое и военное ведомства, силовые структуры проводят линию укрепления государственного суверенитета. - Почему это происходит? - Потому что Россия находится под постоянной агрессией и прессингом. Её окружили военными базами со всех сторон. Представьте, если бы российские военные базы находились в Канаде и Мексике – вокруг американской территории. Такого, конечно, нет, поэтому кто на кого попадает – дело интеллектуального характера. В связи с этим подобного рода конференции, курсы, лекции и т.д. являются частью промывания мозгов. Нужно выразить сожаление о том, что вся эта изощрённая иезуитская пропаганда, организованная глобальной мафией в виде Джорджа Сороса и всех остальных, происходит под крышей Академии наук Молдовы. Когда только её название уже вызывает уважительное отношение к мнению, которое высказывается в этих стенах. Простой человек думает, что там работают ученые, они знают, что говорят. И теперь давайте будем дружно ненавидеть Россию и любить Америку. Это - очень опасное явление, которое вписывается в общую глобальную картину эскалации отношений между Западом и Россией. Отношения США с маленькими слабыми странами, такими как Республика Молдова, строятся по очень простому принципу - «Либо ты - слуга, либо ты - не жилец». А для того, чтобы тебя убрать, есть несколько классических методов. Достаточно почитать Джона Бертиса: сначала тебя критикуют, потом вводят санкции, происходят попытки оранжевых революций и государственных переворотов. Если и насильственно не получается, просто физически убирают премьер-министра или президента. У нас сегодня нет игроков, которые рискнули бы собственной жизнью из соображений патриотизма и чести и рассорились бы с хозяевами. Поэтому подобного рода мышиная возня в невоенной войне – пропагандистской войне США против России - не находит никакой реакции со стороны руководства Молдовы, даже если мы живем в настоящее время в условиях двоевластия. Вне зависимости того, кому симпатизируют политики первого ранга (Российской Федерации или, наоборот, её геополитическим врагам – США), подобного рода проблемы ускальзывают из их поля зрения. - Вообще, есть ли гибридные угрозы со стороны России в адрес Молдовы? Некоторые так называемые эксперты говорят об угрозе со стороны «Русского мира». До сих пор считалось, что «Русский мир» носит сугубо культурный и цивилизационный характер. - Известно, что понятие «Русский мир» является понятием культурного характера, но симметрично могу напомнить, что более ста лет в румынской культуре существует понятие Lumea Românească, которое является философской и культурной идеей, где говорится о традициях, корнях, идентичности, дыхании народа и т.д. Но это не значит, что все остальные исключаются. Просто в этом духовном пространстве это так называется. Тем более, если говорить о России – огромной стране и богатейшей культуре. Понятие «Русский мир» основано на приверженности людей к русскому языку и культуре. Оно охватывает тех, кто думает по-русски, и ничего агрессивного в этом нет (на планете живут около трети миллиарда русскоязычных людей, т.е. каждый двадцатый человек на Земле говорит по-русски. – Прим. авт.). Но в условиях современных технологий Россия не может изолироваться и уберечь себя от определенно типа психологических, даже если хотите неврологических, ментальных, культурных, идеологических нападок на неё. К сожалению, Республика Молдова стала частью этой глобальной игры против России, конечно, во вред себе и во вред России. - Согласно соцопросам, проведенным в ЕС, очень многие люди видят военную угрозу со стороны России. - Всем известно, и Путин говорил о том, что в глобальной конфронтации военного характера между Россией и Америкой не может быть победителей, наступит конец света. А кто же движет людьми, которые руководят США и Северо-Атлантическим альянсом? Что за дьявольские силы движут ими? Эта конфронтация однозначно имеет глубинный духовный характер. Как говорят традиционалисты, знаки времени должны нас очень тревожить. Есть очень серьезные тёмные силы, которые желают гибели человечества и исчезновения человеческого рода. Это – чистая бесовщина. Без православного понимания смысла никогда не поймешь, что происходит вокруг России, и что происходит с нами как с обществом, регионом и человечеством в целом. Ситуация очень напоминает начало XX в. Вот уже сто лет прошло с тех пор, как российская империя рушилась. Это падение готовилось на протяжении двухсот лет. Кто почитает русскую философскую мысль, православных праведников или того же Достоевского и т.д., понимает насколько упорно, долго и системно работали определенные силы с Запада, чтобы произошли события в России в 1917 г. Они мне напоминают в нынешний период подготовку к следующему удару по этой геополитической глыбе. Начинается эра трансгуманизма, гуманоидов, роботов, киборгов и других явлений, которые имеют мало общего с техникой и наукой и больше - с бесовщиной. И мы – часть этой игры. К сожалению, в Молдове по российским телеканалам, кроме стрелялок, ничего больше не показывают, в основном, бесконечные ментовские сериалы. А чем эта пропаганда лучше или хуже той, что производит Голливуд? У России есть мощь духовного и культурного характера, а не пропагандистского. Русский мир имеет свою значимость, глубину и влияние на другие народы мира исключительной интеллектуальной и духовной мощью. Поэтому подобного рода атаки на него и подобного рода инъекции отравы в коллективное сознание нашего общества направлены на то, чтобы отторгнуть наше общество от истинных ценностей России, которые являются вечными, уникальными и исключительно важными. Они всегда были нравственного и культурного характера. С точки зрения идеологической или пропагандистской Россия никакой опасности не представляет. - В связи с тем, что на Украине запрещены российские телеканалы, а у нас - новостные и аналитические передачи российских телеканалов, они действительно такие вредные? - Евросоюз - не самостоятельный политический игрок, а является производным от американского империализма. То Европарламент принимает решение против российской пропаганды, то объявляется, что в США выборы президента не так прошли из-за российской пропаганды, то французские выборы тоже не так прошли и т.д. – везде мерещится рука Москвы. Когда мы говорим, что сокращается вещание российских каналов на территории Молдовы, первым делом нужно напомнить (говорю как человек, который участвовал в разработке аудиовизуального кодекса), что и Молдова, и Россия, и почти все страны мира являются частью международной конвенции, которая гласит о том, что информация может циркулировать без ограничений и т.д. В этом смысле происходит нарушение международного права. На это жалуются все сколько-нибудь значимые интеллектуалы Западной Европы. Соединённые штаты навязывают всем свои правила политические, экономические, идеологические, медийные и т.д. Разве независимая Молдова будет выгонять российских журналистов? Сегодня, когда любое событие передается live по Интернету, зачем выгонять журналистов, которые приехали снимать какое-то мероприятие или про монастыри? Это носит серьезный символический характер. Запрет вещания того или иного телеканала или новостей не остановит желающих их смотреть. Это всем понятно. Молдова – в общем пакете с Румынией и Украиной - не свободная страна, не может себя никак защитить, потому что для этого политикам нужно книжки читать, иметь критический склад ума, выходить на такой уровень интеллектуального и духовного развития, который пока что не доступен в целом довольно убогому политическому классу. - Почему появляются фейковые новости? - Когда идет война, всё видится в чёрно-белом изображении. Люди из Молдовы должны понимать, что никогда в российских ведущих СМИ не появятся негативные материалы о тех, кто дружелюбно относится к России. Это – нормально. Те, кто критикует Россию из России в условиях военных операций, считаются предателями, что общеизвестно. К сожалению, часть из них финансируется из бюджета, как, например, «Эхо Москвы» и т.д. Вся эта так называемая пятая колонна доминирует не только в альтернативных СМИ, но и в государственных. Так что я не исключаю, что подобные репортажи или новости просто являются частью диверсионной работы. У меня достаточно много друзей в Москве и не только среди интеллектуалов – журналистов, людей культуры. Эта среда просто напичкана вражескими силами. Факультеты журналистики – это рассадник сволочного либерализма, который является самой опасной отравой как для России, так и для Молдовы. Чтобы разрушить такое огромное государство, как Россия, нужно работать не только извне, но и изнутри. А чтобы эта работа была более эффективной, все соседствующие с ней страны должны быть враждебно настроены к России. - А со стороны Румынии есть угрозы гибридной войны? Экс-президент Бэсеску разъезжает по нашей стране с открытой агитацией против молдавской государственности. - Нет такой независимой страны Румыния. Я очень люблю эту культуру, привязан ко всем её святыням и культурным ценностям, философии и традициям. Но нужно понимать, что и Румыния является полностью десуверенизированной страной. Нет такого субъекта международного права и независимого игрока, есть объект геополитики американских центров влияния, как нет и Болгарии и других стран из региона, как нет Франции и Германии. Если мадам Меркель угождает американцам, то что тогда говорить о Бэсеску или об Йоханнисе? Нужно опасаться не Румынии, а тех, кто ею руководит. Если Бэсеску рьяно бегает по Республике Молдова и поднимает шум, это не значит, что он - большой умница. Бэсеску заскочил сюда, потому что на родине провалил свою карьеру. Он работает против интересов Молдовы, потому что ему дали такое задание. Вполне возможно, что это совпадает с его убеждениями. Почему Бэсеску везде встречают с хлебом-солью? Я прошёл не одну избирательную кампанию в парламент, и даже если ты депутат парламента, кто тебя пустит в госуниверситеты или в ULIM? Так не бывает, чтобы везде встречали по-брежневски. Это решили не здесь, т.к. в Молдове он никому не нужен – ни президенту Игорю Додону, ни правящему альянсу. Бэсеску и подобного рода течениям можно противостоять только светлыми головами, настоящими духовными лидерами этой страны, которые дают обществу настолько сильный посыл, что такие люди, как Бэсеску, становятся незаметными. Таких, как он, нужно интеллектуально опускать другого типа дискурсом. К сожалению, наши политики отвечают ему симметрично, опускаясь до его уровня. И на реплику «Сам дурак!» Бэсеску всегда всех перекричит. Нужно просто встать на ступеньку выше и по-другому это объяснять. А пока любая реплика для него как попутный ветер. - Но можно же запретить въезд в Молдову, как многим российским журналистам и деятелям культуры… - Моему другу известному политологу и экономисту интеллектуалу Михаилу Делягину тоже запретили въезд в нашу страну, хотя он – не разведчик и не террорист. Я очень сожалею об этом. Очень много людей слышат мои публичные выступления на телевидении и в Интернете, читают мои статьи и книги, но их совсем не понимают ведущие политические игроки. За последние 25 лет я не видел, хотя побывал во многих местах, чтобы какая-то из посткоммунистических стран настолько была завязана на американских играх, чтобы ей давали указание не пускать того или другого российского деятеля в страну. В Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и в других странах такого не помню. Я интересовался, есть ли подобные инциденты в других странах, недружелюбно настроенных к России. Но ни в печати не встречал, ни от живущих там людей не слышал. Реплика такого рода бреду должна быть очень солидной интеллектуально и духовно. Но её нет, поэтому люди впадают в примитивизм: если ты за Россию, - значит, против Румынии и наоборот (нам идёт посыл – выбирайте). А я и за Румынию, и за Россию, потому что для молдаван они – братские народы. Это – православная цивилизация. Зачем выбирать, когда мы все - части одной континентальной православной созерцательной цивилизации. Делиться невозможно, тем более для Молдовы, которая является двуязычной страной, и мы с точки зрения культуры являемся сплавом культур России и Румынии. Нужно превозмочь все фобии. У нас семьи перемешаны, чистых кровей практически нет. Как можно делить Молдову между Россией и Румынией? Отношения Молдовы с обеими странами очень глубинны. У них большие исторические корни. Я уже не раз писал о том, что Молдова должна стремиться стать золотым мостом между Востоком и Западом, между Россией и Румынией. Фактором равновесия и общения, а не игры одних против других. Иначе нас растащат по сторонам и просто разорвут. Это будет неуправляемая территория, ещё одна малая Югославия. В этой войне победителей быть не может. - В последнее время негативно преподносятся общие с бывшими советскими республиками ценности, как, например, 9 Мая и т.д. - Есть и более давние общие ценности. Например, православные. В октябре состоялся визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Румынию (это - первый визит главы Русской православной церкви в Румынию с 1962 г. – Прим. авт.), что является сногсшибательным дипломатическим ударом. Визит патриарха – очень значимое событие, т.к. Румыния - второе после России православное государство по числу верующих, храмов, монастырей. (Когда статья готовилась к печати, стало известно, что 3 декабря в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла и румынского патриарха Даниила. – Прим. авт.) В Румынии демонстрируют российские фильмы, часто проходят выступления русского балета и театров. Я наблюдаю очень интересный позитивный прорыв в отношениях между Россией и Румынией, хотя последняя – член НАТО и не совсем суверенная страна. Сколько-нибудь вменяемые политики там понимают, что с Россией нужно дружить, что эти две страны объединяют общие культурные и религиозные ценности. Америка далеко, и она натравливает нас друг на друга, а нужно как-то вырулить из этого. Вот где Молдова должна находить свою идентичность, общаясь и с Россией, и с Румынией. - Как Вы относитесь к финансированию местных СМИ из-за рубежа, ведь информации отводится одна из ведущих ролей в гибридных войнах? - Перед вами сидит единственный человек, который официально заявил о том, что Молдова должна внести изменения в законодательство и запретить всякого рода финансирование из-за рубежа трёх типов организаций – религиозных, медийных и неправительственных. Что касается финансирования сект, надо понимать, что из США идут огромные потоки средств для уничтожения православия в Молдове. Это не менее значимо, чем какие-то копейки для посредственных журналистов с местных сайтов и т.д. А мы по нашей Конституции пока не можем это запретить. Только политические партии не имеют права получать денег извне. Остальные – любого типа структуры могут. И тут никак не ограничишь. Нас поработили после падения СССР. Нам навязали правила игры, структуру законодательства. Поколение журналистов 1990-х годов думало, что не будет оков партийно-советской печати, и они будут получать деньги, например, из Лондона и будут писать, что захотят. Оказывается, что это совсем не так. Мы все вляпались, а как из этого выпутываться? Из стран посткоммунистического пространства ещё никому не удалось выбраться из этой ситуации. Может, только батька Лукашенко в Белоруссии ещё как-то рулит, и то частично, и Венгрия с президентом Орбаном. Поляки в последнее время начинают понимать, что ими руководят извне - и культурой, и экономикой, и политикой, и хотят частично восстановить свой суверенитет по отношению к Брюсселю. А Молдова пока этого не может себе позволить. Можно даже проследить, как после определенных заявлений крупных политических деятелей Запада, здесь реагируют местные СМИ, т.е. в зависимости от финансовой инъекции извне. Мы будем пребывать в собственной наивности, если не преодолеем собственные предубеждения. Нужно выйти из интеллектуального капкана и понять, что Молдова – это сплав культур. Молдова – часть русской культуры и Русского мира, но это – не Россия. Молдова – часть румынской культуры, но это – не Румыния. Это – независимая страна. То, что происходит, - вполне естественно, потому что наша республика находится в пограничной зоне. Это – данность, которую нужно осознать и сформулировать. В нашей республике живут разные люди, с разными взглядами. Но нам необходимо идти на сближение. Например, мой сосед – чудаковатый унионист, но он мой. Я с ним езжу в троллейбусе. Он меня не ненавидит, т.к. он – мой земляк. Мы с ним находимся в одной лодке. Я, например, в республике и массовой демократии разочаровался. Но нам надо как-то уживаться и понимать друг друга. Мне импонирует то, что происходит в Западной Европе: на медийных площадках, на академических и политических тусовках собираются истинные «левые» и истинные «правые». Неомарксисты, неосоциалисты, консерваторы, традиционалисты. Они очень хорошо находят общий язык, потому что инстинкт коллективного самосохранения вызывает у людей чувство солидарности и объединения. Все они против глобализации и мейнстрима в печати, дежурных партий, которые доминировали в Европе. У нас этого не наблюдается. В Молдове считается, что если ты пророссийский, то ты - «левый». С точки зрения идеологической, люди с про-российскими взглядами и либералы, как на Западе, абсолютно одинаковы. Просто одни симпатизируют России, а другие – Америке. Все они - пленники либеральной парадигмы. У нас нет «левых», как нет и «правых». Есть «левые» либералы и в прямом и в переносном смысле, потому что у них – «левая» идеология. «Правые» не знают, что такое либерализм, т.к. интеллектуально не подготовлены. Люди голосуют за политиков слишком упрощенно – руководствуясь тем, за кого они выступают - за Запад или Россию. Нужно помогать обществу выходить из интеллектуального капкана. Сначала должен быть интеллектуальный прорыв, а потом - политический и экономический.

