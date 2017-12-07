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Экономика
В Молдове зарплаты в конвертах получают 8,8% работников
07.12.2017

В Молдове зарплаты «в конвертах» получают 8,8% работников. Из них 7,8% получают зарплату «в конверте» в полном объеме, а 1% — частично. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики РМ.

Наибольшая доля такой формы оплаты труда встречается в сельском хозяйстве (51,5%) и торговле (16,5%).

В целом же доля лиц, работающих без заключения соотвествующих контрактов, составила в III квартале текущего года 8,2% против 7,7% в аналогичный период прошлого года. Как отмечают в статведомстве, мужчины чаще женщин работают нелегально — 9,7% против 6,9%.


 
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