В Молдове зарплаты «в конвертах» получают 8,8% работников. Из них 7,8% получают зарплату «в конверте» в полном объеме, а 1% — частично. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики РМ.

Наибольшая доля такой формы оплаты труда встречается в сельском хозяйстве (51,5%) и торговле (16,5%).

В целом же доля лиц, работающих без заключения соотвествующих контрактов, составила в III квартале текущего года 8,2% против 7,7% в аналогичный период прошлого года. Как отмечают в статведомстве, мужчины чаще женщин работают нелегально — 9,7% против 6,9%.