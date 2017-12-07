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Траяна Бэсеску требуют объявить персоной нон грата в Молдове
07.12.2017

 Комиссии Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова провели сегодня, 7 декабря, заседание в связи с действиями румынского гражданина Траяна Бэсеску на территории Республики Молдова.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам Игорь Додон. По его словам, комиссии Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова провели заседания в связи с действиями румынского гражданина Траяна Бэсеску на территории Республики Молдова, передает aif.md

— Члены комиссий требуют возбудить процедуру объявления персоной нон грата господина Бэсеску на территории нашей страны, — добавил он. Ниже представлен один из протоколов комиссии по вопросам укрепления государственности и реинтеграции страны.

В документе сказано, что Бэсеску должен быть объявлен персоной нон грата, так как он покушается на национальную безопасность Молдовы, создает препятствия на пути разрешения приднестровского вопроса, пропагандирует ксенофобию, молдофобию и русофобию, создает напряженность в межэтнических отношениях, а также предпосылки для массовых волнений, сеет недоверие к национальным и государственным ценностям.


 
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