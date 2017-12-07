Плахотнюк в США: против России, за объединение с энергосистемой Румынии

В ходе визита в США председатель ДПМ Влад Плахотнюк встретился с Уиллом Баллардом Хердом - членом палаты представителей от штата Техас, сенатором Кристофером Эндрю Кунсом и Маркуэйном Маллином – членом палаты представителей от штат Оклахома, сообщает пресс-служба ДПМ.

Обсуждались аспекты, касающиеся внутренних реформ Республики Молдова и обеспечения безопасности страны. Уилл Херд «высоко оценил усилия Республики Молдова по пути на Запад, заявив, что Россия является проблемой и для Соединенных Штатов», а также выразил сожаления в связи с тем, что международные соглашения по Приднестровью (включая решение Стамбульской конвенции 1999 года) не соблюдались.

Сенатор Кристофер Эндрю Кунс оценил «усилия и прогресс нашей страны», а также существующие риски замороженного конфликта, который переживает Республика Молдова.

Конгрессмен Маркуин Маллин решительно поддержал курс европейской интеграции Республики Молдова и заявил, что полностью поддерживает усилия по борьбе с враждебными действиями со стороны России.

В свою очередь, председатель ДПМ выступил с презентацией основных реформ управления 2016-2017 годов, поблагодарив за поддержку МВФ, ВБ и ЕС. Плахотнюк кратко рассказал о мерах стимулирования деловой среды, сокращении бюрократии, укреплении законодательства в области финансов и банковского дела и улучшению функционирования правосудия. Обсуждались также усилия Республики Молдова по энергетическому присоединению к Европейскому союзу через Румынию.

Коснувшись вопроса национальной безопасности, лидер ДПМ отметил, что Молдова является объектом гибридной войны Российской Федерации, которая включает в себя агрессивную пропаганду, неблагоприятные экономические меры и поддержку пророссийских политических сил в стране. Плахотнюк сказал, что российские войска все еще находятся на территории Республики Молдова и что страна настаивает на их выходе. Говоря о внутренней политике, лидер ДПМ подчеркнул, что на будущих парламентских выборах «важно поддержать европейский курс и не позволить пророссийским силам взять власть».

Лидер ДПМ пригласил всех троих американцев в Молдову, и они заявили о намерении посетить нашу страну.

На встречах присутствовали спикер Андриан Канду и вице-спикер Юрие Лянкэ, министр юстиции Владимир Чеботарь.

По данным опроса общественного мнения, представленного в среду на пресс-конференции в агентстве Инфотаг ассоциацией социологов и демографов Молдовы, за ДПМ с ее антироссийской риторикой готовы проголосовать 6,9 процента опрошенных определившихся избирателей, за пророссийскую ПСРМ - 51,2 процента.