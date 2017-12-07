Вино, орехи и сухофрукты из Молдовы будут выставлены в Японии

Двенадцать винодельческих предприятий, три компании по производству меда и два предприятия по производству сухофруктов и орехов смогут продемонстрировать свою продукцию в рамках выставки, которая будет организована 18 декабря в Okura Hotel в городе Токио, Япония. Мероприятие организовано по инициативе и при финансировании Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы (MIEPO), в сотрудничестве с Посольством Республики Молдова в Японии.

Посол Республики Молдова в Японии Василе Бумаков отметил в беседе с корреспондентом IPN, что организация данного мероприятия направлена на продвижение на японском рынке качественной виноградно-винодельческой продукции и такой отечественной продукции, как мед, орехи и сухофрукты. Выбор компаний был согласован на национальном уровне MIEPO. А посольство согласовало вопрос с японскими компаниями-импортерами молдавских вин, которые представят 18 декабря продукцию тех производителей, которые не имели возможность совершить командировку в Токио.

По словам Василе Бумакова, были приглашены около 200 представителей компаний, специализирующихся на импорте и распространении виноградно-винодельческой продукции и представители крупнейших торговых сетей, а так же средства массовой информации. Кроме того, были приглашены представители правительства, парламента, Министерства иностранных дел, дипломатического корпуса, агентств международного сотрудничества. „Основной упор делается на облегчение прямых контактов „business to business” между производителями и потенциальными новыми японскими импортерами, а также на широком освещении качественных товаров из Республики Молдова”, - сказал Василе Бумаков.

Участники выбирали вина самостоятельно, которых они считают наиболее представительными и конкурентоспособными на рынке Японии. Было рекомендовано выбирать красные вина, которые являются более популярными в Японии. Так же и классические шампанские вина, и белые вина с выраженным букетом, которые ценятся в Японии. В рамках мероприятия будет организован семинар по презентации Республики Молдова: аграрный сектор, виноградарство и виноделие, презентация компаний-участниц и прием-дегустация вин и молдавских продуктов. Участники будут иметь возможность ознакомиться с качеством молдавской продукции. В ходе приема будут продвигаться и национальные блюда.

„Мы рады, что у нас есть возможность проведения в Японии первой промо-акции ю в сотрудничестве с MIEPO, и выражаем надежду, что подобные мероприятия станут традиционными. Посольство организует аналогичное мероприятие 23 марта 2018 года в городе Киото”, - сказал посол Республики Молдова в Японии. По словам Василе Бумакова, на японском рынке существует четкая тенденция к увеличению экспорта молдавских высококачественных вин. Статистика показывает, что в 2016 году Республика Молдова экспортировала 106 000 литров вина в Японию, расположившись на 17 месте, и это на 11% больше чем в 2015 году.