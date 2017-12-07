ПСРМ требует отзыва проекта по внесению изменений в Кодекс телевидения и радио

Парламентская фракция Партии социалистов потребовала снять с повестки дня заседания от 7 декабря проект закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио, передает IPN.

Депутат ПСРМ Влад Батырнча заявил, что положения этого проекта нарушают резолюции Совета Европы и ОБСЕ. По словам депутата, этот проект установит диктатуру и антидемократические ценности. Депутат добавил, что в Конституции предусмотрена свобода слова, свобода прессы и свобода мышления, а этот проект нарушает эти положения.

Председатель фракции Партии коммунистов Инна Шупак заявила, что предыдущие попытки внедрения в другие проекты законов элементы борьбы с так называемой российской пропагандой были жестко критикованы партнерами страны.

Вынесенное на голосование предложение социалистов не было поддержано большинством депутатов, присутствующих на заседании.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс телевидения и радио предложен депутатами ДПМ и ЕНПМ. Согласно ДПМ, инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории Республики Молдова информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.