Выступления молдавских групп потрясли Европу и Россию: итоги 2017 года в культуре

Уходящий 2017 год принес Молдове яркие победы на самых престижных музыкальных конкурсах Европы и России, в то же время деятели культуры Старого Света пытались представить нас как нацию иммигрантов.

Музыкальные коллективы Молдовы продолжают завоевывать европейские и российские рынки. Звезды нашего шоу-бизнеса удачно сочетают образы традиционной народной музыки и современные тенденции эстрады.

Но Молдова глазами европейцев остается нищей страной, из которой массово уезжают люди в поисках лучшей доли. Это отображается и в фильмах, которые снимают в Европе о Молдове. В России нашу страну воспринимают совершенно иначе. Молдова становится еще более близкой для многих россиян, а на телевидении выходят фильмы, посвященные известным молдаванам.

Триумф SunStroke Project на «Евровидении-2017»

Группе SunStroke Project впервые удалось добыть для Молдовы призовое место в самом престижном европейском песенном конкурсе. Фееричное выступление молдавских музыкантов оценили жюри большинства стран-участниц конкурса. Так, по 10 баллов Молдове поставили судьи из Азербайджана и Австрии, по 8 баллов - из Швеции, Армении, Италии и Румынии.

После сложения оценок судей Молдова со 110 баллами занимала 8-е место. Однако итоговый результат предопределило голосование зрителей. Именно они решили, что Молдова достойны третьего места и присудили нашей стране целых 264 балла! В итоге группа SunStroke Project ворвалась в тройку лидеров.

- Скандалы, которые во время «Евровидения» происходят, - это часть того жесткого пиара, который призван сделать так, чтобы о нем больше говорили. Не зря этот конкурс входит в тройку самых рейтинговых программ в мире: наряду с чемпионатом мира по футболу и Олимпиадой, - рассказал «Блокноту Молдова» знаменитый музыкант и композитор, участник группы SunStroke Project Сергей Степанов.

Оглушительная победа DoReDos на «Новой волне»

Группа DoReDos одержала неожиданную победу на международном музыкальном конкурсе «Новая волна». Для России «Новая волна» является главной сценической площадкой года, а исполнители, успешно выступившие на конкурсе, могут рассчитывать на признание и любовь публики.

До последнего дня конкурса DoReDos отставали от лидеров на несколько очков. А в третьем туре группа одержала победу со своей композицией Funny Folk. По итогам трех дней выступлений DoReDoS, Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения) набрали по 362 балла. Выбор победителя остался за председателем жюри конкурса композитором Игорем Крутым. Он отдал символический 1 балл молдавской группе.

- Стать финалистами «Новой волны» мы мечтали, как минимум, лет пять, - поделились пораженные своей победой музыканты. Входящий в состав жюри певец Филипп Киркоров заявил, что следующим шагом для DoReDos должно стать участие в «Евровидении».

Эпохальная «История Молдовы» вышла в свет

В условиях, когда прорумынские политики стремятся еще более настойчиво «гнуть свою линию», выход документального фильма «История Молдовы» стал настоящим событием года.

«История Молдовы» состоит из трех серий, в каждой из которых описывается определенный период становления молдавского государства. Первая часть посвящена первобытным поселениям на территории Молдовы. Вторая затрагивает средневековый период - время становления молдавского княжества. Третья серия будет посвящена новой и современной истории нашего государства.

Фильм снят при поддержке президента Игоря Додона. Члены съемочной группы рассказали, что кроме консультантов-экспертов - по два специалиста на каждую серию, они брали интервью у румынских, молдавских, украинских, российских историков, ученых, музейных работников.

- Мы не знаем своей истории, - это точно! И наша съемочная группа открывала для себя исторические факты, удивительные места, - рассказала режиссер и продюсер фильма «История Молдовы» Наталья Анисимова

Istoria Moldovei episodul 1

Istoria Moldovei episodul 2

Молдова глазами режиссеров Европы и России: мигранты и деятели культуры

Европа смотрит на Молдову через призму миграции, а уроженцы нашей страны для европейцев создают образ «новых выходцев» с Востока. Вместе с тем, в России предпочитают снимать фильмы об известных молдаванах, сумевших стать своими в русской и советской культуре.

Примером восприятия европейской культурной элиты Молдовы стал итальянский фильм «Нина», действие которого вращается вокруг семьи мигрантов из Молдовы.

Фильм был представлен в Болонье на фестивале Lumiere Cinema в серии короткометражек «13.11», снятых по инициативе Ассоциации EleNFant. Герои ленты уже много лет живут в Болонье и известны в артистическом мире. Название сериала «13.11» символизирует дату, когда Париж столкнулся с одной из самых жестоких террористических атак.

Российский «Первый канал» показал сериал о Петре Лещенко. 8-серийный фильм рассказывает о драматической жизни легендарного исполнителя романсов и народных песен. Юного Петра Лещенко играет Иван Стебунов. Роль зрелого певца великолепно исполнил культовый актер Константин Хабенский.

Авторы сериала показали трагизм судьбы любимого народом певца: он прошел Первую мировую войну, выступал с гастролями в оккупированной Одессе во время Великой Отечественной войны, провел несколько лет в румынской тюрьме и там же скончался.