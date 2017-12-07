Парламент Молдовы запретил трансляцию российских новостей и программ

Депутаты парламента большинством голосов приняли в первом и втором чтении законопроект об изменении Кодекса о телевидении и радио.

По утверждению авторов инициативы, законопроект направлен на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории Молдовы информационно-аналитических, политических и военных программ из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию. Обсуждение законопроекта вызвало жаркие споры: отказавшись участвовать в «преступлении против прав человека».

Фракция коммунистов в полном составе покинула зал заседаний. Депутаты-социалисты заявили, что этот законопроект антиконституционный. Зато Михай Гимпу с огромным энтузиазмом приветствовал инициативу коллег, заявив, что теперь вместо «Пусть говорят» мы будем смотреть «Давайте помолчим».

В поддержку инициативы высказались 61 депутат: представители Демократической партии, Либеральной партии, Народно-европейской парламентской группы, Либерально-демократической партии и ряд неприсоединившихся депутатов.

Президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook прокомментировал принятие этого законопроекта.

- Законопроект Демократической партии, который предусматривает полный запрет информационно-аналитических программ российского телевидения, не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом.

Чем больше временное проевропейское парламентское большинство усиливает антироссийскую риторику и пытается испортить отношения с нашим стратегическим партнером, тем больше граждане Молдовы видят деструктивность подобных действий и их опасность, в первую очередь, для экономики страны, и как следствие, для жизни простых людей, - заявил глава государства.

Он сказал, что ни при каких обстоятельствах не подпишет этот законопроект.

- Оценку действий властей, в том числе данных инициатив, дадут не чиновники в высоких кабинетах Брюсселя, Вашингтона, а простые граждане Молдовы на ближайших выборах, когда эта власть уйдёт в историю, - заключил Игорь Додон.