Левые раскритиковали законопроект о "российской пропаганде": "Власть пытается доказать Западу свою исключительность в деле борьбы с российскими танками"

Депутаты от левых оппозиционных фракций раскритиковали законопроект, направленный на "борьбу с российской пропагандой". Как передает агентство "ИНФОТАГ", в ходе обсуждения в парламенте, они заявили, что "законопроект направлен на ограничение информации, которую транслируют российские телеканалы".

Депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман считает, что этот законопроект не должен быть принят, поскольку "он ограничивает доступ людей к информации".

Его коллега по партии Елена Боднаренко отметила, что "еще в середине 2015 г. ОБСЕ выступила категорически против запретов российских телепрограмм, назвав подобные законопроекты грубым и диспропорциональным инструментом борьбы с пропагандой.

"Абсолютно все опросы общественного мнения показывают, что для граждан большую опасность представляет безработица, бедность и коррупция, при этом никто не называет российскую пропаганду угрозой национальной безопасности. Российская пропаганда несет угрозу только для Демократической партии, телеканалу которой занимаются еще более изощренной и опасной пропагандой", - заявила она.

Коммунистка Инна Шупак считает, что посредствам этого законопроекта "руководство Молдовы пытается доказать Западу свою исключительность в деле, так называемой борьбы с российскими танками и пропагандой".

"Вы надеетесь, что вас погладят по голове за запрет. Но парадокс состоит в том, что только дураку может прийти в голову в XXI веке запретить тот или иной канал или программу, ведь есть интернет. Если говорить о пропаганде, то вам следует посмотреть в зеркало", - отметила Шупак, требуя разобраться с "внутренней пропагандой, которой занимаются телеканалы демократов и социалистов".

Депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан назвал "демагогией" аргументы, представленные авторами законопроекта.

"Согласно европейской конвенции, члены Совета Европы гарантируют свободу, и не ограничивают ретрансляцию программ по мотивам источника трансляции", - подчеркнул он.

"Это политическое решение, направленное против Российской Федерации. Если вы хотите запретить пропаганду - запретите вещание румынских телеканалов, которые занимаются подрывной деятельностью в Молдове. Все что вы делаете - это, как минимум, нечестно", - заявил лидер коммунистов, экс президент Молдавии Владимир Воронин. "Если вы принимаете этот закон, исключите из Конституции понятия "свобода слова" и "свобода СМИ". Исключите все и оставьте только то, что считаете правильным вы. Вы хотите бороться с оппозицией. Если вы хотите эффективно бороться с оппозицией - создавайте в стране НКВД и "расстрельные тройки", - заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

В знак протеста, депутаты от фракции Партии коммунистов покинули зал заседаний. В свою очередь, социалисты предложили провести поименное голосование. Однако это предложение было отклонено парламентским большинством.

За нарушение ограничений законопроект предусматривает штрафы от двух до четырех тысяч евро, а в с случае повторных нарушений до пяти тысяч евро. Самое строгое наказание - отзыв лицензии вещателей, которые ретранслируют такие программы.

Депутат-социалист Влад Батрынча обратил внимание на то, что закон принят с грубыми процедурными нарушениями, а также противоречит Конституции и законодательству Молдовы.

"Безусловно, мы оспорим этот закон в предусмотренном порядке. Будем прибегать для этого и к вашим европейским партнерам, которые также не поддерживают подобные антидемократические методы", - заявил Батрынча.

Цена вопроса - 40 миллионов долларов

"Сергей Сырбу призвал господа Бога помочь ему бороться с провозглашенной Европейской конвенцией свободой СМИ и доступом к информации - во имя безопасности страны, детей и внуков, - пишет в соцсети политический обозреватель Ирина Астахова. - И запретить все информационные и аналитические российские телепрограммы. Но гарантировал, что "Машу и Медведь", "Давай поженимся" мы сможем смотреть. Пламенная речь.

Проект о борьбе с российской "пропагандой" рассматривается в парламенте по инициативе Демпартии. Российская "пропаганда" - вот корень бед в этой стране.

Еще в середине 2015 года, когда демократы, либералы и либерал-демократы предлагали предыдущие проекты по запрету российских телепрограмм, ОБСЕ выступила категорически против, назвав их «грубым и в то же время диспропорциональным инструментом против пропаганды». По мнению ОБСЕ, подобные меры неэффективны и принесут Молдове лишь вред. «Необходимо избегать запретов на свободу выражения и свободу СМИ. Не должно быть каких-либо попыток законодательно запретить пропаганду».

ОБСЕ - это Организация по безопасности в Европе. БЕЗОПАСНОСТИ - чего добивается ДПМ запретом российских программ. Будет ли в Молдове безопаснее после этого?

А вот и мнение Совета Европы от 11 сентября 2016 года: «Защита свободы выражения и свободы вещания должна быть безусловной. Обтекаемые и запретительные положения могут быть легко приравнены к цензуре».

P.S. К вопросу об искренности намерений молдавских "борцов": ЕС будет выделять 1 миллион евро ежегодно на борьбу с «российской пропагандой» в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдове и Украине. Американские власти оценили влияние России в 40 миллионов долларов".

Президент не промульгирует

Президент Игорь Додон подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не промульгирует закон о "запрете российской пропаганды", который был принят парламентским большинством в четверг сразу в двух чтениях. Как передает Инфотаг, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил также, что "любые попытки ставить палки в колеса налаженному сотрудничеству и диалогу на уровне глав государств между Россией и Молдовой, которые неоднократно в течение этого года совершала Демпартия и её сателлиты, в итоге оборачивались полным фиаско".

"Оценку действий властей, в том числе данных инициатив, дадут не чиновники в высоких кабинетах Брюсселя, Вашингтона, а простые граждане Молдовы на ближайших выборах, когда эта власть уйдёт в историю", - подчеркнул Додон.

По его мнению, предложенный ДПМ закон, который предусматривает полный запрет информационно-аналитических программ российского телевидения, "не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом".

"Чем больше временное проевропейское парламентское большинство усиливает антироссийскую риторику и пытается испортить отношения с нашим стратегическим партнером, тем больше граждане Молдовы видят деструктивность подобных действий и их опасность, в первую очередь, для экономики страны, и как следствие, для жизни простых людей", - отметил глава государства.

Он считает "маловероятным что такого рода идеи, которые являются частью большого плана разжигания антироссийской истерики в стране - исключительно продукт Демпартии". "Очевидно, что это также просьба извне, которая вписывается в общую, глобальную картину, направленную против России", - подчеркнул президент.

Он отметил, что "в нынешний век информатизации, при достигнутом уровне проникновения интернета в нашей стране, подобные инициативы теряют смысл": "Запреты не помогут, люди будут смотреть то, что они хотят, а не то, что им навязывают. Наоборот, то, что запрещают, будут искать с ещё большим интересом. Если парламентское большинство предполагает, что эти действия помогут им отбить желание у более 65 процентов граждан Молдавии дружить с Россией, то они глубоко ошибаются. Нас связывают многовековые исторические дружеские связи, общая православная вера, экономические интересы и, я уверен, много общих совместных проектов в будущем".