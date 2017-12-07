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Здоровье
Парламент дал право частным клиникам лечить рак
07.12.2017

Монополия государства на лечение онкобольных отменена. Теперь эта категория пациентов сможет лечиться и в частных лицензированных клиниках. Соответствующий закон принял сегодня парламент.

Инициаторами поправки стали депутаты Оксана Доменти, Борис Головин и спикер Андриан Канду. Авторы отмечают, что закон расширит выбор и снизит финансовую нагрузку на пациентов, поскольку альтернативой Онкологическому институту были лишь зарубежные клиники. Другие молдавские больницы не имели права лечить рак.

Согласно статистике, в Молдове насчитывается около 50 тыс. пациентов с различными формами рака. Ежегодно онкологические заболевания уносят жизни более 5 тыс. человек.

 


 
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