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Политика
Воронин: Ты на кого работаешь, Миша? Гимпу: Я не имею права…
07.12.2017

Ни одно заседание парламента не обходится без словесной перепалки между Ворониным и Гимпу. Председатель Партии коммунистов на этот раз взялся за триколор, стоящий в кабинете лидера либералов.

 «Гимпу, ты на кого работаешь? Уже четыре года Румыния тебя не финансирует, а ты сидишь с румынским флагом? Тебе не стыдно? Ты себя уважаешь, Миша?», – спросил Воронин.

«Я не имею права называть Вас Володей, потому что Вы старше, к тому же были президентом. Хочу Вам напомнить, что эти три цвета есть и на флаге Республики Молдова. Разница только в том, что на нашем флаге присутствует герб страны. Я с гордостью ношу этот флаг.», – ответил Гимпу.


 
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