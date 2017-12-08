Суд запретил Киртоакэ ехать на похороны короля Михая, с которым он обнаружил «личную связь»

Дорин Киртоакэ остается под судебным контролем, как минимум, еще в течение 30 дней. Такое решение приняли сегодня, 7 декабря, судьи районного суда сектора Буюканы по просьбе прокуроров. Решение вступит в силу 10 декабря 2017 года и будет действовать до 9 января 2018 года.

Кроме того суд отклонил просьбу Дорина Киртоакэ позволить ему поехать в Румынию на похороны короля Михая. Прокурор был категорически против того, чтобы генпримар покидал страну. По его мнению, он может больше не вернуться.

- Думаю, что он может покинуть страну и не вернуться, потому что у него румынское гражданство. Его заявление считаю необоснованным, поскольку судебный контроль является альтернативной мерой домашнему аресту, и исключение может быть сделано только по личным причинам, - сказал ведущий дело прокурор.

В свою очередь Дорин Киртоакэ пытался убедить судей в том, что у него имеется личная связь с королем Михаем.

- Есть личная связь, которую я могу доказать. Я единственный человек в Бессарабии, награжденный Его Величеством. Я связался с Королевским Домом, они сказали, что могут отправить официальное подтверждение, - сказал Дорин Киртоакэ.

Также Киртоакэ категорически отверг предположение, что у него есть намерение сбежать в Румынию.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ награжден Орденом "Корона Румынии" - это Династический орден Королевской семьи.