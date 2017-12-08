Испугавшийся победы социалистов на выборах-2018 Канду попросил американцев устроить в Молдове украинский Майдан

По мнению спикера парламента, победа социалистов на парламентских выборах в 2018 году может положить конец его европейской мечте.

Выступая с речью в ходе конференции в Atlantic Council в Вашингтоне, Канду заявил, что следующий год не будет легким. У ПСРМ есть реальный шанс получить большинство в будущем парламенте.

- Существует реальная опасность того, что пророссийская Партия социалистов сможет получить большинство в парламенте. Если это произойдет, Молдова на долгие годы лишится возможности развиваться по европейскому пути. В республике события могут развиваться по сценарию украинского майдана, - заявил спикер.

Единственную возможность избежать этого сценария он видит в активизации сотрудничества и расширении поддержки западных партнеров. Его мнение: «Демократическая партия доказала, что для Молдовы западный путь - бесспорно правильный выбор» - не выдерживает никакой критики. США – далеко, и американцам трудно судить о том, что происходит в Молдове. А вот живущие здесь люди на себе ощутили «экономический рост», о котором так любят рассуждать демократы. Именно поэтому ДПМ и иже с ними так стремительно теряют свои позиции.

Канду утверждает, что «к сожалению, обстановка в Восточной Европе для развивающихся демократий - не самая благополучная». Конечно, ведь доказавшей свою несостоятельность власти всё труднее убеждать население в верности навязываемого Молдове европейского пути.

- У Демпартии есть видение, и она умеет действовать. Да, обстановка в Молдове далеко не идеальна, но мы готовы приложить все усилия для продолжения успешного развития по выбранному пути, - заключил Канду.

Очевидно, что нынешнее правительство очень боится предстоящих выборов и заранее призывает на помощь «демократов» из США и Европы. Иначе, в случае провала, им придется ответить за всё, что они разворовали и разорили, прикрываясь проевропейскими лозунгами.