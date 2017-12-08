Голы-близнецы и датская штанга не позволили футболистам «Шерифа» пробиться в «весну»

В решающем матче Лиги Европы датский «Копенгаген» одержал победу над молдавским «Шерифом» - 2:0.

Чемпион Молдовы прибыл в столицу Дании в качестве лидера группы F. И в последнем матче «Шерифу» важно было не проиграть, чтобы выйти в плей-офф. Отстающему от него «Копенгагену» нужно было побеждать.

На правах хозяев поля и безусловных фаворитов букмекеров датчане со стартовым свистком ринулись в атаку. Уже на 2-й минуте Сантандер нанес опаснейший удар головой, но голкипер нашей команды Микулич смог парировать мяч.

Впрочем, гости быстро отодвинули игру от своих ворот. На 4-й минуте Перрейра мощно пробил по воротам «Копенгагена», и Ольсен в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Затем после удара Раку мяч попал в голову Бадибанге и пролетел над перекладиной.

Большую часть первого тайма молдавская команда уверенно вела игру. На 26-й минуте красиво пробил Жайро – мяч просвистел над ближней девяткой.

А концовка тайма получилась для «Шерифа» очень нервной. Хозяева активно пошли вперед и создали несколько опаснейших моментов у ворот Микулича. Останавливая прорывы датских форвардов, молдавские футболисты нарушали правила. За грубые фолы желтые карточки получили Перрейра и Раку.

При счете 0:0 команды ушли на перерыв. В параллельном матче, между «Фастовом Злин» и «Локомотивом», счет также не был открыт. И при таком раскладе на первом месте в группе оставалась тираспольская команда, а на втором – московская.

На второй тайм футболисты «Копенгагена» вышли на поле предельно заряженными, и сразу же обрушили град атак на ворота соперника. На 56-й минуте после подачи углового Сотириу ударом головой открыл счет.

А уже через три минуты болельщики «Шерифа» окончательно расстроились – вновь после подачи углового с того же правого фланга теперь уже Люфтнер выиграл верховой мяч и ударом головой в ближнюю девятку забил второй гол.

На 69-й минуте был удален Жайро, и чемпион Молдовы остался в меньшинстве. Но даже в такой тяжелейшей ситуации наши футболисты находили силы, чтобы угрожать воротам хозяев.

Перелом в ходе матча мог произойти на 77-й минуте. Ваво в своей штрафной сбил Дамашкана , и судья назначил пенальти в ворота «Копенгагена». Бадибанга уверенно подошел к 11-метровой отметке, но пробил в штангу.

Поединок закончился победой «Копенгагена» - 2:0. В параллельном матче «Фастов Злин» проиграл «Локомотиву» - 0:2. «Шерифу» не удалось стать первой молдавской командой, вышедшей в весеннюю стадию еврокубков. «Копенгаген» набрал те же 9 очков, но обошел «Шериф» по личным встречам: после гостевой ничьей 0:0 он одержал домашнюю победу.

Итоговое положение команд в группе F:

«Локомотив» - 10 очков

«Копенгаген» - 9 очков

«Шериф» - 9 очков

«Фастав Злин» - 2 очка.