Власти требуют 16 лет тюрьмы для местного избранника от оппозиционной «Нашей партии»

Власти требуют 16 лет тюремного заключения для одного из самых активных местных избранников от оппозиционной «Нашей партии»

Как сообщила пресс-служба "Нашей партии", адвокат Иван Черга заявил, что “суд лишь частично выслушал позицию адвокатов». «Прокуроры потребовали 16 лет тюрьмы. По одной из статей они вовсе потребовали больший срок, чем предусматривает закон, - добавил адвокат.

По словам адвоката, прокуроры даже не утруднились предоставить хоть каких-то аргументов, «как судья оценит требование прокуроров, мы узнаем 13 декабря».

Черга подчеркнул, сославшись на последние резонансные процессы, что явно завышенный срок для Гринку, свидетельствует об общей тенденции, «когда прокуроры требуют больше, чем обычно. В отношении Гринку они поступили также».

Местный избранник от «Нашей партии» Феликс Гринку был задержан 17 ноября в рамках возобновленного уголовного дела, которое ранее трижды было закрыто решениями судов секторов Центр, Рышкановка, а также в 2013 году Высшей судебной палатой, признавшей Гринку невиновным.

Тем не менее, в октябре это не помешало Апелляционной палате отменить решение нижестоящей инстанции, поместившей оппозиционера под домашний арест сроком на 25 суток и выдать ордер на заключение под стражу сроком на 30 суток. С тех пор Феликс Гринку продолжает находиться в СИЗО столичной тюрьмы №13.

Возглавляемая мэром Бельц Ренато Усатым «Наша партия» расценивает уголовное дело против Феликса Гринку, как политическое.