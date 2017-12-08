Один из бывших депутатов возвращается в парламент!

Депутат от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Оксана Доменти сложила свой депутатский мандат. Следующим по спискам ПКРМ проходит экс-министр юстиции Виталий Пырлог, но он, скорее всего, откажется от депутатского мандата.

Как минимум, так он дал понять в ходе интервью для нашего портала. Соответственно, мандат депутата парламента получит бывший депутат Алена Бабюк.

Как сообщает портал ТРИБУНА, Алена Бабюк родилась 30 октября 1969 года в селе Берлинць района Бричень.

По профессии она историк. В 1993-2009 гг. преподавала историю в Теоретическом лицее №1 в Бричень. В 2009-2010 гг. была депутатом парламента Республики Молдова от ПКРМ. Была вице-председателем парламентской Комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и средствам массовой информации.

Андриана Кептине