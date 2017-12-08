В Соединенных Штатах приветствуют реформы и вектор нашей страны. Об этом американские чиновники сообщили делегации правящей коалиции Молдовы, которая во главе с председателем ДПМ Владом Плахотнюком находится в эти дни в США с рабочим визитом.

"Мы сообщили нашим партнерам из США обо всех действиях и реформах в целом, об усилиях, которые предпринимают молдавские власти, и, конечно, об стремлении укреплять сотрудничество с американской стороной. Для нас было очень важно, чтобы наши друзья узнали из первых уст об устремлениях, планах и действиях, которые мы предпринимаем здесь, в Кишинёве, взяв на себя ответственность за управление страной", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

На встрече с членом Палаты представителей от штата Техас Уиллом Хердом обсудили разные аспекты реформ, проводимых в Молдове и обеспечение безопасности. Херд оценил стремление нашей страны сблизится с Западом, и отметил, что действия России вызывают беспокойства в США.

И член Палаты представителей от штата Оклахома Маркуэйн Маллин подтвердил в рамках встречи с Владом Плахотнюком, что Молдова - на правильном пути европейской интеграции. Он подчеркнул, что поддерживает усилия наших властей по предотвращению враждебных действий со стороны России.

В ходе встреч обсудили также проблемы приднестровского урегулирования и напомнили о незаконной дислокации российских войск на левом берегу Днестра. Влад Плахотнюк, в свою очередь, пригласил американских чиновников в Молдову.

"Их впечатлили перемены, которые происходят в нашей стране, но больше всего - скорость и убеждённость, с которыми мы внедряем реформы. Они поддержали модернизацию нашу страны. А мы пригласили их в Кишинёв, чтобы они сами увидели, какие перемены произошли в нашей стране", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Представители правящей коалиции Молдовы пообщались также с представителями американского гражданского общества и нескольких учреждений. В состав молдавской делегации вошли председатель парламента Андриан Канду, вице-спикер Юрий Лянкэ и министр юстиции Владимир Чеботарь.