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Общество
Лидер движения "Антимафия": Ренато Усатый финансируют Jurnal TV
08.12.2017

Криминальный авторитет Григорий Карамалак и беглый уголовник Ренато Усатый финансируют Jurnal TV. С таким заявлением выступил лидер движения "Антимафия" Серджиу Мокану. По его словам, эти же люди стоят за бельцким телеканалом BTV и новостным порталом Independent.md. 

"Jurnal TV, ВTV и сайт Independent.md полностью контролируют преступные группировки из Москвы. Jurnal финансируется на деньги Карамалака, а Усатый поставляет телеканалу устаревший российский контент. Так, ни с того ни с сего стали показывать "Барышню-крестьянку", - сказал лидер движения "Антимафия" Серджиу Мокану. 

Мокану отмечает, что в новостях Jurnal TV о Ренато Усатом в последнее время стали говорить только хорошее. Директор телеканала Вал Бутнару отказался комментировать эти заявления. 

Ранее пресса неоднократно писала о дружбе Усатого и Карамалака. Бельцкий мэр и сам говорил, что в Москве они живут по соседству. 

Григорий Карамалак, известный по кличке "Болгар", был объявлен в международный розыск в 98 году. В Молдове он руководил группировкой, на счету которой несколько убийств, грабежи и бандитизм. Также прокуроры говорили о его причастности к покушению на лидера демократов Влада Плахотнюка. 

Согласно расследованию Ziarul de Gardă, в 96 году Карамалак финансировал предвыборную кампанию Петра Лучинского. Сам он заявлял, что позже финансировал Партию коммунистов.Несколько лет назад "Форбс Россия" писал о намерении Болгара сделать политическую карьеру в Молдове.


 
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