В интервью для портала ТРИБУНА депутат-социалист Григорий Новак ответил на следующий вопрос: На днях исполнится год со дня инаугурации президента Игоря Додона. Как Вы оцениваете этот год?

«По-моему, 2017 год был довольно продуктивным как для президентуры в целом, и для президента Игоря Додона в честности. Напомню, что в декабре 2016 года доверие граждан к президентуре и президенту было на уровне 3,8%, а сейчас, по данным последнего опроса от 6 декабря, это доверие возросло до 52,2%, а это больше половины населения страны. Эти цифры отражают результаты труда и усилий президента, как на внутренней, так и на внешней арене», — заявил он.

По мнению депутата, «граждане Республики Молдова по-настоящему ощутили результаты усилий президента, а если привести примеры, тогда, несомненно, можно заявить, что благодаря двусторонним встречам президента Додона и Путина, стало возможным возобновление экспорта молдавских агропищевых продуктов на российский рынок». «Наши экономические агенты, которые вложили средства в сельское хозяйство, взяли «штурмом» наш традиционный восточный рынок сбыта», — отметил депутат.

По его мнению, «другим примером являются несколько сотен тысяч наших соотечественников, которые воспользовались миграционной амнистией, которая была достигнута в результате договоренностей между главами двух государств. Граждане Республики Молдова, которые временно трудятся или проживают в РФ, заложили начало новой миграционной истории». «Примеров много, но следует отметить тот факт, что все это происходило в то время, когда власть пыталась навредить молдавско-российским отношениям».

«Также, 2017 год был годом конфронтации между президентом Додоном и спикером, премьер-министром, а это прямо свидетельствует о том, что представители ДПМ не контролируют президентуру, и это их очень беспокоит», — добавил социалист.

Андриана Кептине