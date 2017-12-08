Яма слонов, или зачем молдаванам собственная страна

Однажды на одном иностранном телеканале я видел очень интересную передачу – о слонах, а точнее о том, что в естественной среде их обитания была своеобразная яма, которую во время своей жизни животные обходили стороной. Они жили, питались, выращивали свое потомство как можно дальше от этой ямы, но когда чувствовали, что их конец близок, они отправлялись туда, и в этой яме умирали. Это была своеобразная общая могила слонов.

На днях, я, быть может в последний раз, виделся с одним своим старым другом, который решил навсегда уехать из Молдовы. И не потому что у него нет работы, или из-за того, что ему здесь плохо живется, а потому что «атмосфера здесь давящая, и нет никакого будущего для детей». Мы вышли на прощанье выпить пива. Мы о многом вспоминали, многое обсудили, и насколько мне было грустно, настолько его распирало от счастья. Он подробно рассказал мне о хорошей жизни в стране, куда он отправляется, и о том, что, наконец, заживет в нормальном государстве, с нормальными людьми, и что хотя бы вторую половину жизни проведет «по-человечески», а его дети получат реальный шанс чего-то добиться в жизни собственными силами.

Я поздравил его и сказал, что рад за него, но, тем не менее, вероятность того, что мы еще с ним увидимся почти равна нулю. Он постоянно мне твердил, что здесь его ничего не держит, а я, не имея паспорта той страны, куда он отправляется, вряд ли смогу когда-нибудь с ним увидеться. Еще я его спросил, почему он так уверен, что никогда больше не вернется в Молдову. И он честно, правда, погрустнев, мне ответил, что договорился с детьми, что если он умрет на чужбине, они привезут его сюда и похоронят рядом с родителями. Потом, вновь развеселившись, он сказал: «Так что, если проживешь дольше меня, мы увидимся вновь, но только ты меня увидишь, потому что я буду мертвым…».

В тот день, и после, я много думал над нашей этой беседой, и пришел к выводу, что мы, молдаване, такие же как слоны из телепередачи – наша страна нам нужна только для того, чтобы быть похороненными в родной земле, не на чужбине. В то время как другие народы нуждаются в собственной стране для того, чтобы развивать ее, и жить в ней достойно, нам наша страна нужна только для того, чтобы не быть похороненными среди чужих. Мы как те слоны – живем, питаемся, растим детей где-то далеко, а когда приходит время умирать, направляемся к нашей яме с красивым названием – Республика Молдова – и здесь обретаем вечный покой.

…В других странах можно хорошо жить – в Молдове можно только умереть…

Думитру Спэтару