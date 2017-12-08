«Рука Москвы» крепко держит за шиворот Плахотнюка

Лидер Демпартии Влад Плахотнюк стал нерукопожатным. Следственный комитет России предъявил ему обвинения в убийствах. Всплыли уголовные дела и в Румынии. Это не мешает, однако, американским и европейским партнерам обсуждать с Плахотнюком антироссийские пропагандистские проекты, а также идею объединения Молдовы с Румынией – для начала на уровне энергетики.

«Убийство более двух человек с особой жестокостью по мотивам ненависти»

Следственный комитет заочно предъявил Владу Плахотнюку обвинения в убийстве по ст.30-ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды»). Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что в среду по запросу СК РФ в отношении Плахотнюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, он объявлен в международный розыск.

Как сообщил российский портал «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в материалах дела говорится, что Плахотнюк совершил убийство более двух человек с особой жестокостью, общеопасным способом, в составе организованной группы, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти. Фабула расследования неизвестна, преступления были совершены не в России.

5 декабря появилось сообщение о том, что Плахотнюк заказал физическое устранение мэра Бельц Ренато Усатого. Об этом Усатый заявил в соцсетях, отметив, что задачу поручили министру внутренних дел Александру Жиздану: «Не позже 10 января Ренато Усатый должен быть доставлен в Молдову живым или мертвым, это то, что он сказал Саше Жиздану». Но лидер НП уверен, что все участники похищения либо ликвидации «попадут или в КПЗ, или на кладбище эконом-вариант» где-нибудь в 50 км от Москвы… Причем на абсолютно законных основаниях».

Параллельно у Плахотнюка возникли неприятности с законом и в Румынии.

Во-первых, он фигурирует в уголовном деле о совершении целого ряда особо тяжких преступлений, возбужденном 17 апреля на основании свидетельских признаний Вячеслава Платона, обвинившего «координатора» в создании организованной преступной группы с целью шантажа и отмывания денег.

Во-вторых, суд Васлуя отклонил иск Плахотнюка к румынскому предпринимателю Адриану Порумбою. «Координатор» с невиданной наглостью требовал, чтобы судьи обязали миллионера из-за Прута не произносить вслух фамилию «Плахотнюк» и рассмотрели дело в отсутствие сторон и без ответчика. До этого румынский бизнесмен обратился в бухарестский суд для расторжения разорившего его контракта, заявив о том, что за сделкой стоял Плахотнюк и что доказательства есть в материалах дела.

Предвидя такой оборот событий, Плахотнюк попытался отказаться от гражданства России. Об этом заявил в среду в эфире телеканала TV8 Ренато Усатый, отметив, что возбужденное против Плахотнюка в России уголовное дело не имеет никакого отношения к покушению на «черного банкира» Германа Горбунцова.

«Семь месяцев назад Владимир Плахотнюк, Константин Ботнарь и вся эта бригада из «GBC», я ее не могу назвать по-другому, в срочном порядке подала заявления об отказе от гражданства России, - рассказал лидер НП. - Ребята просто поняли, что в определенное время могут задержаться там лет на 20-30. Если бы у Плахотнюка и Ботнаря не было российского гражданства, никто из них не мог быть привлечен к ответственности».

Ранее сообщалось, что Плахотнюк именно как гражданин России неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе - в одном списке с целым рядом представителей солнцевской преступной группировки.

За помощью – через океан

И с таким вот шлейфом председатель ДПМ поехал на переговоры в США, где позиционировал себя

практически как лидер страны. В США его приняли конгрессмены Уилл Херд (в 2000-2009 годах работал в ЦРУ, был в спецкомандировках в Афганистане, Индии и Пакистане), Кристофер Кунс (известен тем, что начал карьеру в Республиканской партии, а затем перебежал в Демократическую) и Маркуэйн Маллин. Не Бог весть какой уровень!

Если верить пресс-релизу ДПМ, обсуждались реформы в Молдове и проблема безопасности страны. Херд «высоко оценил усилия РМ на пути на Запад, заявив, что Россия является проблемой и для США», а Маркуин Маллин «решительно поддержал курс европейской интеграции РМ и усилия по борьбе с враждебными действиями России». Обсуждалась также перспектива объединения энергосистем Молдовы и Румынии.

Пресс-служба ДПМ отмечает, что Плахотнюк объявил Молдову объектом гибридной войны России, жертвой «агрессивной пропаганды, неблагоприятных экономических мер и поддержки пророссийских политических сил в стране». «Координатор» сказал, что вся страна якобы настаивает на выходе российских войск с территории РМ и что на будущих парламентских выборах «важно поддержать европейский курс и не позволить пророссийским силам взять власть». Думается, это был ключевой тезис.

Вряд ли трое сенаторов четко знают, где находится Молдова. Не мешало бы их просветить и рассказать о том, что за ДПМ с ее антироссийской риторикой готовы проголосовать 6,9 процента опрошенных определившихся избирателей, а за пророссийскую ПСРМ, которой «нельзя позволить взять власть», - 51,2 процента.

Почему Ягланд протянул руку гостю из Кишинева

До этого молдавская делегация во главе с Плахотнюком встретилась в Страсбурге с Турбьерном Ягландом - главным привратником при святыне «евродемократии». Генсек Совета Европы поздоровался за руку с Плахотнюком. Хотя до этого был первым еврочиновником, назвавшим Молдову захваченным государством. Более того, он без смеха выслушал заявление гостя о том, что права человека и независимая юстиция очень важны для Молдовы.

Впрочем, у главы Совета Европы у самого проблемы с репутацией. С 2009 года Ягланд занимал пост председателя норвежского Нобелевского комитета, но в 2015 году был смещен с поста голосованием членов комитета. Причиной отставки называли решения о присуждении премии мира Бараку Обаме и Евросоюзу. До этого Ягланда и его «воспитанника», коллегу по партии Йенса Столтенберга, будущего генсека НАТО, обвиняли в связях с КГБ. В середине 90-х норвежская пресса со ссылкой на перебежчика из КГБ Олега Гордиевского сообщила, что Ягланд, будучи главой Рабочей партии, обменивался информацией с советскими спецслужбами.

Сообщая о встрече Плахотнюка с генеральным секретарем Совета Европы, ДПМ широко распространила видеоролик и фотографии – боялись, что не поверят. В Кишиневе действительно недоумевали: кто уполномочил партию с низким рейтингом и ее лидера с рейтингом еще более низким обсуждать вопросы сотрудничества РМ с Советом Европы?

Впрочем, на фотографиях и видео из Страсбурга хорошо видно, что в роли главы делегации выступает все-таки министр иностранных дел Андрей Галбур: он первым здоровается с Ягландом. Почему же в сообщении пресс-службы ДПМ говорится о визите в Страсбург Плахотнюка? Да потому, что так написал сам Плахотнюк в соцсетях. Но вот в пресс-релизе, опубликованном пресс-секретарем управления по связям с общественностью СЕ Хайме Родригесом Мерфи, приоритеты расставлены иначе: сообщается именно о встрече с Галбуром.

По данным портала Омега, делегация вылетела в Страсбург утром в воскресенье чартерным рейсом одной из турецких авиакомпаний. Спустя два часа тот же борт вылетел рейсом в Женеву с девятью пассажирами, среди которых были Плахотнюк и Чеботарь. Кто оплатил авиарейс?

Европейская и американская помощь – два костыля, на которых ковыляет наша проворовавшася калека-власть. Другой опоры нет - и не предвидится. Цель обеих поездок Плахотнюка – выклянчить новые подачки и поддержать «лидера» с замаранной репутацией. Для этого и приходится прикидываться некоронованным монархом Молдовы. Ведь история учит: монархам прощается все, даже убийства.

Страшная месть

На обвинение Следственного комитета РФ ДПМ ответила заявлением о неминуемом грядущем «кастрировании» российских телепередач. Тех самых, на которых основывается все молдавское телевещание в целом и личный телебизнес самого Плахотнюка.

У проекта ограничения вещания российских СМИ тут же нашлись защитники, убежденные в том, что свобода слова кончается там, где начинается критика «европейских ценностей». Политолог Анатол Цэрану в эфире Publika TV завил: все, что связано с очернением Евросоюза, попыткой «представить его в качестве рая для геев и разврата», есть пропаганда, которая блокирует европейскую ориентацию и «противостоит нашей фундаментальной цели». «В этих условиях государство вынуждено принять меры самозащиты», - уверен Цэрану. А депутат-демократ Корнелиу Михалаке вообще назвал российское телевидение «диверсией».

За нарушение предлагаемых ограничений законопроект предусматривает штрафы от 40 до 70 тысяч лей, в случае повторных нарушений - 100 тысяч и отзыв лицензии. Но ретрансляция развлекательных программ блокирована не будет. То есть Плахотнюк в отсутствие своего телевидения (не считать же телевидением Publika TV) продолжит делать деньги на ретрансляции российских телеканалов и тратить эти же деньги на борьбу с Россией.

Кстати, срок перехода к наземному цифровому телевидению продлен до марта 2020 года, хотя первоначально переход должен был состояться 17 июня 2015 года. И тут страна показала себя импотентной. Вещатели не в состоянии создать региональные мультиплексы или начать вещание через мультиплекс с национальным покрытием: нет денег. И вот уже переход на цифровое телевидение связывается не с конкретной датой, а с окончанием срока действия лицензий аналогового телевидения, которые можно и продлить.

На заседании в среду парламентская комиссия по СМИ охотно дала положительное заключение на проект. «Не позже февраля все телеканалы, которые ретранслируют иностранные новости и политические дебаты, должны исключить их из сетки вещания», - заявил депутат Сергей Сырбу, соавтор документа. Против высказались депутат от ЛДПМ Мария Чобану и социалисты, расценившие законопроект как покушение на свободу слова. Вчера, 7 декабря, за законопроект о борьбе с иностранной пропагандой в срочном порядке проголосовали в первом и втором чтении 61 депутат. Президент Игорь Додон заявил, что закон не промульгирует.

Кто превратил российское телевещание в дегенеративный «Дом-2»

Политический аналитик Сергей Манастырлы убежден, что борьба с российским телевидением - реакция ДПМ на предъявление обвинений Плахотнюку и в особенности на то, что он фигурирует даже не в качестве «подозреваемого» или «проверяемого», а прямо назван убийцей, и не в интересах бизнеса, а из ненависти.

Реакцию демократов Манастырлы называет провальной: «Ситуация стала для них совершенно неожиданной, это очевидно», отсюда и обещания «прикрыть лавочку российской пропаганды». Однако в преддверии выборов в парламент российское телевидение в Молдове демократы в любом случае ужали бы до формата дегенеративного «Дома-2», уверен аналитик.

«Но в стране тотальной интернетизации с обширным распространением спутникового и кабельного ТВ обещания прикрыть ретрансляцию новостных и аналитических передач вызывают только смех, - говорит Сергей Манастырлы. - Все это доступно и без ретрансляций, смотри - не хочу. Другое дело, что качество и уровень многих этих "новостных и аналитических программ" такого низкого пошиба, что запрет на их ретрансляцию по национальным каналам будет только способствовать сближению народов РМ и РФ. Вы думаете, это Киселев и "распятые мальчики" - пропаганда? Нет, это бред сивой кобылы. А вот трансляция прекрасных выступлений замечательных спортсменов на какой-нибудь сочинской Олимпиаде и есть самая что ни на есть действенная пропаганда».

Отметим, что в Молдове антироссийская истерия бушует уже много лет, телепередачи регулярно подвергаются обрезанию, но взрастить антироссийские настроения так и не удалось. Владимир Путин у нас самый популярный политик. По данным последнего опроса за интеграцию Молдовы в Евразийский союз проголосовало бы 42,2 процента избирателей, а в Европейский союз - 36,1 процента. Это значительно меньше, чем в прошлые годы. А против вступления Молдовы в НАТО вообще 61,1 процента опрошенных.

Олег ВОЛКОВ