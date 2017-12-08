После внесения изменений в законодательство исчезает возможность ретранслировать российские телеканалы

Вследствие принятия закона об информационной безопасности, который вносит изменения в Кодекс о телевидении и радио, исчезает необходимость ретранслировать российские телеканалы на территории Республики Молдова. Это связано с тем, что после того, как новости и пропагандистские дебаты были запрещены, снизится интерес к ретрансляции со стороны компаний, занимающихся этой деятельностью. Такое мнение высказал эксперт в области СМИ Николае Дамаскин в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Заверяю Вас, что после запрещения информационных выпусков и ток-шоу владельцы российских телеканалов больше не захотят субсидировать и предлагать местным молдавским телеканалам лишь развлекательные продукты”, - считает бывший член КСТР. В этой связи, очень скоро целый ряд российских телеканалов перестанут предоставлять контент молдавским вещателям.

Исследователь СМИ Анета Гонца считает принятие этого закона важным, но недостаточным шагом для обеспечения безопасности молдавского информационного пространства. „Информационное пространство Республики Молдова нужно защищать, и это нужно было делать со следующего же дня после того, как была провозглашена независимость. Думаю, никто не может оспорить эту истину, но сейчас более важны механизмы и формы этой борьбы”, - говорит Анета Гонца. По её словам, авторы законопроекта дали определение информационной безопасности, но не дали его пропаганде и не разъяснили, как будет вестись борьба с этой пропагандой.

Депутат-демократ Серджиу Сырбу не оспаривает того, что свобода выражения является основополагающим правом, которое следует соблюдать. В то же время, по его словам, это право не является абсолютным, и Европейская конвенция о правах человека допускает некоторые ограничения, когда дело касается информационной безопасности государства. „Этот механизм необходим, хотя, возможно, он и запоздал”, - говорит депутат. По его словам, внесённые поправки не исключат всю внешнюю пропаганду полностью, но, по крайней мере, в определённых пределах она уменьшится. Эти ограничения соразмерны условиям правового государства, они законны и необходимы для защиты информационной системы Республики Молдова, считает парламентарий.