Мнения по поводу поправок к Кодексу о телевидении и радио разделились

Мнения по поводу поправок к Кодексу о телевидении и радио, утверждённых парламентом, разделились. В то время как депутаты от ДПМ считают, что закон очень важен для информационной безопасности Республики Молдова, и принять его нужно было давно, социалисты считают, что принятие этого закона может повлечь за собой дипломатический скандал. Мнения были высказаны в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале, передаёт IPN.

Депутат от Демократической партии Корнелиу Михалаке считает, что парламент сделал очень важный шаг, приняв закон, касающийся обеспечения безопасности информационного пространства Молдовы. „Я считаю, что такие законопроекты нужно принимать решительно, без задержек и не оставляя места для различных толкований и двусмысленностей. Мы в этом вопросе уже проявили колебания, остались позади, делали один шаг вперёд и два – назад. На этот раз мы проявили твёрдость и проголосовали за очень важный законопроект, который укрепляет нашу государственность”, - заявил депутат.

Депутат от Партии социалистов Влад Бэтрынча сообщил, что вследствие принятия поправок к Кодексу о телевидении и радио ожидается дипломатический скандал. Это связано с тем, что проект предусматривает запрет информационно-аналитических передач из тех стран, которые не подписали и не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. „У нас будут проблемы с целым рядом стран. Целью была борьба с Российской Федерацией, но параллельно мы нанесли удар и по ряду наших партнёров, в том числе европейских. Та же Швеция эту Конвенцию не ратифицировала”, - пояснил Влад Бэтрынча. Парламентарий считает, что Молдову ждут совершенно очевидные юридические последствия, кроме того, неизвестно, как будет работать этот закон.

Политолог Оазу Нантой считает, что акценты в этом законе расставлены нечётко. „Если бы спросили моё мнение, то следовало запретить аналитические и информационные передачи из тех стран, которые незаконно держат свои войска на территории Республики Молдова”, - сказал аналитик.

Председатель Координационного совета по телевидению и радио Драгош Викол сообщил, что до вступления закона в силу КСТР должен найти такой способ его применения, чтобы интересы граждан не были нарушены. „Пользователи аудиовизуальных услуг должны выбирать для себя любой из каналов. Я убеждён, что ни один канал из Российской Федерации или какого-либо другого государства не будет запрещён. Я сторонник того, чтобы ничего не запрещать”, - сказал Викол.

Проект поправок к Кодексу о телевидении и радио, предложенный депутатами от Демократической партии и из Европейской народной депутатской группы, был принят парламентом в двух чтениях в четверг, 7 декабря. Его поддержал 61 депутат из 101.