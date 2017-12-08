Было подписано соглашение о гранте для теплоизоляции зданий в Кишиневе

Договор о предоставлении гранта в размере пяти миллионов евро, в рамках проекта по энергоэффективности общественных зданий в Кишиневе подписала в Лондоне исполняющая обязанности генерального примара Сильвия Раду.

Бюджет проекта составляет 25 млн. евро. 20 млн. евро составляет кредит, предоставленный ЕБРР и ЕИБ, а 5 млн. евро-это часть гранта.

По сообщению муниципальных властей, цитируемых IPN, грант предоставляется через фонд E5P – инструмент Европейского союза, посредством которого поддерживаются проекты местных властей по повышению энергоэффективности и охраны окружающей среды.

В период с 5 – 8 декабря Сильвия Раду находится с официальным визитом в Лондон, где примет участие в 7-м Собрании налогоплательщиков в рамках Партнерства для окружающей среды и энергоэффективности в Восточной Европе (E5P).

Муниципальный совет уполномочил Сильвию Раду вести переговоры по некоторым аспектам договора займа с ЕБРР/ЕИБ для реализации проекта по энергоэффективности. Предполагается, что муниципалитет вернет займы 17 траншами раз в полгода, после трех лет с момента подписания договора, с годовой процентной ставкой равной пять процентным пунктам, плюс ставкой EURIBOR за шесть месяцев