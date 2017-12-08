Шериф проиграл Копенгагену и покинул Лигу Европы

Тираспольская команда потерпела первое поражение в групповом этапе Лиги Европы – на выезде от датского Копенгагена. Но оно, увы, оказалось решающим в судьбе Шерифа - клуб, занимавший перед этим матчем первую строчку в группе F, в итоге в плей-офф еврокубков не попадет.

Встреча в Дании получилась богатой на события. Но все они оказались не в пользу Шерифа: два гола датчан в начале второго тайма, удаление Жаиро, не забитый тираспольчанами пенальти.

С первых минут стало понятно, что матч с Копенгагеном станет для «желто-черных» непростым испытанием. Датчанам для выхода в 1/16 финала Лиги Европы нужна была только победа, и они сразу пошли вперед. По-настоящему опасный момент возник уже на 1-й минуте, когда вратарь Шерифа Звонимир Микулич «потащил» мяч после удара головой Федерико Сантандера. Вскоре тираспольчане, правда, не менее опасно ответили: пробил Кристиано и уже голкипер хозяев Робин Ольсен едва перевел снаряд на угловой.

Однако затем инициатива надолго перешла к Копенгагену, и на 14-й минуте датчане даже забили, но гол был отменен из-за атаки на вратаря «желто-черных». Спустя три минуты вновь мог отличиться Сантандер.

Несмотря на серьезное давление хозяев, после первой половины игры счет открыт не был. А в начале второго тайма Копенгаген взвинтил темп и выдал сумасшедший по накалу отрезок. Итогом стали два мяча - в исполнении сначала Пиероса Сотириу на 56-й минуте, а затем Михаэла Люфтнера на 59-й. Оба они были забиты после угловых.

Шериф бросился вперед, но на 69-й минуте последовало прямое удаление Жаиро да Силвы – за грубый фол против Зеки. Казалось, что игра решена. Однако на 77-й минуте Виталий Дамашкан в борьбе с Денисом Вавро заработал пенальти. Зиги Бадибанга подошел к одиннадцатиметровой отметке… и попал в стойку ворот. На 80-й минуте Дамашкан упустил еще один вернейший момент – после подачи Бадибанги он головой с близкого расстояния попросту не попал в створ.

После этого игра действительно была решена – в оставшееся время матч уже фактически доигрывался.

Первое место в группе F занял московский Локомотив, со счетом 0:2 обыгравший сегодня в гостях чешский Фастав (Злин) и набравший 11 очков. У Копенгагена и Шерифа - по 9 очков, но датчане опередили тираспольскую команду и по разнице мячей, и по результатам личных встреч (0:0, 2:0).