В двух компаниях по производству колбас обнаружили просроченное мясо

Мясо без сопроводительных документов, а также просроченную колбасу обнаружили при обысках в двух компаниях, специализирующихся на производстве колбасных изделий. Часть продукции, по данным следствия, завезли в страну незаконно - через приднестровский регион.

"В наше поле зрения попали несколько предприятий, работающих на территории Молдовы. Среди них компания по производству и продаже колбасы и мясных полуфабрикатов. Они работали с нарушением законодательства, не вели бухгалтерский учет и не выдавали чеки", - сказала глава отдела уголовного преследования Вячеслав Маноле.

В ходе обысков нашли неучтенные средства на сумму семь миллионов леев.

Выяснилось также, что колбасные изделия производили из некачественного сырья или мяса старых животных.

"Сырье приобретали у местных и зарубежных производителей. Мы обнаружили более пяти тонн мяса без документов о происхождении", - отметил начальник управления ГИП Алексей Бакош.

К тому же в цехах и на складах нашли мясо, датой производства которого был указан следующей день. Как установили специалисты Центра общественного здоровья, для обработки просроченного мяса использовали химические вещества.

"По предварительным результатам лабораторных исследований, 21 проба не соответствует требуемым микробиологическим показателям. Превышены нормы нитратов и фосфатов", - сказала начальник МЦОЗ Луминица Сувейкэ.

По словам врачей, эти химические вещества способны вызвать тяжелые болезни.

"Сначала песок в почках, потом появляются камни, которые со временем увеличиваются в размерах. Камни формируются и в желчном пузыре, закрывают желчные протоки", - сказал токсиколог Александр Белекчиу.

Расследование продолжается. Троим подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.