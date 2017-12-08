Разбитые дороги приносят выгоду

В декабре истекает срок реализации Стратегии инфраструктуры наземного транспорта, которая была принята правительством в 2008 г. и рассчитана на десятилетний период.

10 лет назад всего лишь 7% сети автомобильных дорог находились в хорошем или удовлетворительном состоянии, а 93% – в плохом или очень плохом состоянии. За прошедшее время власти инвестировали в реконструкцию дорожного полотна миллиарды леев, однако автовладельцы продолжают ежедневно «убивать» свои машины на колдобинах и ямах, которыми пестрят автомагистрали.

Во многих случаях вскоре после некачественного ремонта проезжая часть вновь покрывается выбоинами и трещинами, чему способствует нарушение законодательства о публичных закупках и отсутствие грамотной проектной документации. Подобные инциденты, когда контракты на восстановление дорог становятся инструментом извлечения незаконной прибыли, повторяются с завидной регулярностью.

За годы реализации стратегии ситуация мало изменилась: по данным специалистов бывшего министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, сегодня порядка 80% молдавских дорог нуждаются в капитальном ремонте. Сумма, необходимая для этих целей, превышает 21 млрд. леев. В мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2017-2018 по качеству дорог Молдова заняла 128-е место из 137, уступив многим африканским странам.

Дорожное хозяйство

В общей сложности в ведении Государственной администрации автомобильных дорог находится 9,4 тыс. км, из которых с твердым покрытием – 8,8 тыс. км. Протяженность национальных автодорог составляет 3,4 тыс. км, а местных – 6 тыс. км. Чтобы содержать всё это хозяйство, в рамках госбюджета формируется дорожный фонд, который пополняется, в основном, из карманов рядовых автовладельцев.

Сегодня в Молдове действуют специальные сборы за пользование автодорогами, за выдачу различных разрешений, за реализацию природного газа для заправки автотранспорта и другие. Фонд пополняется за счет штрафов, налагаемых за несоблюдение правил пассажирских перевозок, порчу автомобильных дорог, дорожных сооружений и оборудования, насаждений вдоль дорог. Солидную часть дорожного фонда составляют отчисления от акцизов на бензин и дизтопливо (не менее 80% от общего объема акцизов).

Основная масса этих средств, а речь идёт о сотнях миллионов леев, направляется на содержание автомобильных дорог. Данная опция толкуется достаточно широко и подразумевает текущий ремонт дорожного покрытия и искусственных сооружений, в том числе регулярное заделывание всевозможных ям, трещин и выбоин, маркировку дорожного полотна, замену знаков и другие небольшие работы.

В 2017 г. прогнозируемый размер дорожного фонда Молдовы превысил показатели предыдущих лет, составив 1 млрд 70 млн леев. Почти половина этой суммы предназначена для затрат на текущее содержание дорог. Больше всего средств на латание дорожного полотна традиционно получает Кишинев, в нынешнем году – 20 млн леев. В столице улично-дорожная сеть представляет собой около 700 улиц и 30 площадей. Общая протяженность дорог – более 700 км, площадь – 9 млн. кв.м. На втором месте по количеству выделенных из дорожного фонда денег – Сорокский Район (более 18 млн леев), на третьем – Кагульский и Унгенский районы (около 14 млн леев).

Учитывая колоссальные объемы средств, потраченных за 10 лет внедрения Стратегии инфраструктуры наземного транспорта, автодороги в Молдове уже могли бы приблизиться к европейскому уровню. Однако в большинстве случаев деньги улетают в трубу. Местные власти, и в особенности в столице, инвестируют деньги не в качество, а в косметическое латание дыр и традиционный ремонт в виде асфальта с износостойкостью не больше нескольких месяцев. Эксперты говорят о наличии коррупционных схем и политической составляющей при распределении финансирования.

Впрочем, власти считают, что финансовых ресурсов недостаточно, и в этом вся проблема. В стратегии, разработанной на деньги и под патронатом доноров, говорится, что на реабилитацию дорог и их содержание в стране необходимо ежегодно тратить намного больше, чем имеется – примерно 4 млрд. леев. Разработчики документа подсчитали, что потери национальной экономики из-за недостаточного финансирования содержания автомобильных дорог почти в четыре раза превышают «сэкономленную» (не потраченную) на содержание автодорог сумму.

Нужен ли Молдове дорожный фонд?

В то же время в Союзе транспортников и дорожников Молдовы неоднократно говорили о нерациональном использовании денежных ресурсов дорожного фонда: миллионы тратятся, а национальные и местные дороги лучше не становятся. Постоянно проявляют недовольство и автовладельцы, вынужденные ежедневно объезжать ямы и колдобины. Социальные сети переполнены соответствующими комментариями и фотографиями.

«Когда мы за городом, то зачастую вынуждены нарушать правила дорожного движения и выезжать на встречную полосу, иначе есть риск угробить, в буквальном смысле этого слова, свое авто, - пишет в соцсети Григорий Мунтяну. - На некоторых участках дороги асфальт, продавленный тяжелыми машинами, сжался как гофрированная бумага. Самое безобидное – просто раскрошенное дорожное покрытие. Дорожные знаки на отдельных дорогах – явление редкое, но если они есть, то толку от них немного – часть знаков закрыта от водителя ветвями придорожных деревьев и кустарников, а если с дороги их всё же видно, то предупреждают они об опасности всего лишь за полтора метра до этой самой опасности! Есть и очень коварные ямы, когда с виду повреждение дорожного полотна не широкое, но глубиной – с футбольный мяч. Ближе к Кишиневу и в самой столице дороги более-менее ровные, но не везде. Проводимый периодически ямочный ремонт сглаживает неровности трассы лишь ненадолго».

После обильных осадков последних дней жители Кишинева вынуждены изощряться, чтобы не угодить в лужу или грязь на столичных дорогах. К примеру, на перекрестке улиц Буребиста и Четатя Албэ, в секторе Ботаника, дорожного полотна практически не осталось. На месте недавно уложенного асфальта образовалась 10-метровая траншея. После дождей в некоторых местах под землей оказались целые куски асфальтового покрытия. Аналогичные случаи по всему городу свидетельствуют о качестве ремонта дорожного полотна, осуществленного на протяжении последних 10 лет под руководством Дорина Киртоакэ, который в настоящее время отстранен от должности генерального примара после коррупционного скандала.

Эксперты независимого аналитического центра Expert Grup пришли к выводу, что дорожный фонд, из которого с каждым годом выделяется все больше и больше денег на содержание национальных и местных трасс, Молдове вообще не нужен в своём нынешнем виде. Данное направление, как и многие другие, может финансироваться через бюджетную систему. По их данным, из года в год в тендерах участвуют одни и те же компании, при этом много вопросов возникает к методу распределения средств. Лишь некоторые районы и населенные пункты получают крупные суммы, в связи с чем эксперты подозревают, что выбор делается скорее из политических соображений.

По подсчетам аналитического центра, неграмотное планирование расходов дорожного фонда приводит к ежегодному ущербу в размере порядка 4 млн леев. Фонд работает непрозрачно, ставя под вопрос эффективность использования финансовых ресурсов. Результаты его деятельности публикуются слишком кратко и без чёткого обоснования.

В профильном министерстве с предложением об упразднении фонда не согласны, предлагая новую схему распределения средств, которая, по мнению чиновников, внесёт больше ясности и прозрачности. Основная идея состоит в том, чтобы деньги, направленные на ремонт дорог, распределялись через дорожный фонд на основании таких критериев, как загруженность и сложность трассы. В настоящее время деньги на ремонт дорог выделяются на основе заявок, подготовленных местными администрациями. Кроме того, в Молдове до сих пор нет методологии распределения средств дорожного фонда, и решение о финансировании состоит в компетенции совета дорожного фонда под председательством премьер-министра.

Коррупционная «кухня»

Общая стоимость национальных и местных дорог в Молдове оценивается в сумму, превышающую 12 млрд долларов. Модернизация и ремонт дорожного полотна финансируются не только из публичных источников, местная и центральная администрация небезуспешно привлекают для этого частные инвестиции. Власти регулярно обращаются к предпринимателям с целью помочь реконструировать дороги. Солидная денежная поддержка поступает также со стороны Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Евросоюза.

В частности, Молдова подписала ряд соглашений с ЕБРР и ЕИБ о кредитах на сумму 300 млн евро в рамках проекта восстановления национальной сети дорог. Со стороны ЕБРР 150 млн евро предназначено для ремонта 201 км основных дорог страны, а ЕИБ на такую же сумму финансирует ремонт 121 км национальных трасс. Кроме того, на строительство дорог Еврокомиссия выделила Молдове грант в сумме 16,2 млн евро из Инвестиционного фонда соседства.

По мнению экспертов, разбитые дороги в Молдове – продукт большой политики. Последние коррупционные разоблачения подтвердили, что выполнение дорожных работ прочно завязано на «откатах». Их величина в этом секторе составляет не менее 10-15% от суммы, выделяемой на ремонт и обслуживание объекта. Как считает бывший премьер Ион Стурза, ремонт дорог на выделенные зарубежными донорами деньги стал «апогеем некомпетентности, хаоса и коррупции». По его словам, под прикрытием «истории успеха» Молдова получила сотни миллионов евро на проекты по восстановлению построенных еще в советское время автодорог. «Но большая часть этих денег была попросту украдена», - пишет экс-премьер на своей странице в соцсети.

Выделенные европейскими партнерами деньги растворяются, несмотря на то, что часть проектов остаются нереализованными. Недавно был расторгнут договор с фирмой из Румынии, которая не выполнила обязательств по ремонту автотрассы из Кишинева в Джурджулешты и ещё ряда объектов. Почти 40 млн евро на реализацию трёх проектов были предоставлены из средств ЕБРР. Однако по первому контракту работы румынским подрядчиком были выполнены только на 3%, а по остальным – на 61% и 74% соответственно.

В апреле нынешнего года был арестован глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, представитель Либеральной партии Юрий Киринчук. Ему предъявили обвинение в злоупотреблениях при подрядах на ремонт дорог, в том числе в получении крупной взятки, момент передачи которой был заснят на скрытую камеру, установленную в кабинете министра. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) обнародовал ряд видео, на которых представители компаний говорят об откатах для чиновников, а также вручают Киринчуку деньги. По этому же делу были задержаны и.о. главы Госадминистрации автомобильных дорог Вячеслав Телеман и руководители двух строительных компаний: Николай Чобану из Global Trans Construction и Марин Сырбу из Nouconst.

По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, в уголовном деле Киринчука фигурируют несколько эпизодов, в том числе пассивная коррупция и превышение служебных полномочий. В частности, минтранс в сговоре с рядом компаний заставил другие предприятия отказаться от контрактных обязательств в проекте, финансируемом Европейским инвестиционным банком. Как отмечает прокурор, Киринчук при этом должен был получить 5%, а Телеман – 1% (в денежном выражении – 400 тыс. евро и 80 тыс. евро соответственно). НЦБК сообщал ранее, что речь идет о ремонте дороги R6 M1 — Яловены стоимостью 9 млн. евро. Киринчук и Телеман требовали от победителя тендера отказаться от половины объема работ в пользу Nouconst и Global Trans Construction.

Еще один эпизод в деле бывшего министра, по словам Виорела Мораря, касается превышения служебных полномочий при строительстве дороги в Унгенском Районе, когда тендер выиграла компания, близкая чиновникам из минтранса. Трое фигурантов (Киринчук и двое предпринимателей) заключили с прокуратурой соглашение о признании вины, что позволило им рассчитывать на более мягкое наказание. Так, экс-министр был признан виновным в извлечении выгоды из влияния и злоупотреблении служебным положением и приговорен к одному году и четырем месяцам тюрьмы условно, с лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 700 условных единиц (35 тыс. леев). Суд приговорил бывшего чиновника к сроку вдвое меньше, чем предлагал прокурор.

Что касается руководителя Государственной администрации дорог Вячеслава Телемана, его эпизод был выделен в отдельное уголовное дело, которое находится на стадии расследования.

Прокуратура ямы не измеряет

В то же время уголовные дела в дорожной отрасли, связанные с некачественными ремонтными работами, за последние годы в Молдове можно пересчитать по пальцам. Как отмечает источник NOI.md в правоохранительных органах, расследовать подобные эпизоды довольно сложно. По его словам, в скором времени будет высказана позиция прокуратуры ещё по нескольким случаям, когда реконструкция национальных дорог не доводилась до конца или происходила с многочисленными нарушениями, в результате чего бюджету и иностранным инвесторам был причинен колоссальный ущерб.

«Проверку фактов некачественного выполнения дорожно-строительных работ прокуратура вправе инициировать самостоятельно на основании ст.274 УПК, когда имеется информация о возможных нарушениях, в том числе из средств массовой информации, - говорит собеседник. - К сожалению, в большинстве случаев чиновники не спешат реагировать на подобные случаи и предоставлять правоохранительным органам материалы для проверки. Во многих случаях ни Дорин Киртоакэ, будучи в должности генпримара, ни его подчиненные не направляли нам соответствующую документацию. Поэтому работники прокуратуры были вынуждены сами запрашивать в примэрии Кишинева необходимые бухгалтерские документы и сведения о предприятии, выполнявшем ремонтные работы».

Как правило, после изучения материалов, выезда на место и выполнения определенных следственных мероприятий принимается решение: следует или нет возбуждать уголовное дело в отношении лиц, причастных к проведению ремонтно-восстановительных работ и виновных в нанесении крупного ущерба публичным интересам. Кроме того, у прокуроров есть возможность инициировать проверку качества изготовления асфальта, использованного для дорожного покрытия.

«Глубину ям мы не измеряем, поскольку вопрос в том, что их вовсе не должно быть, - продолжает наш источник. - Если фиксируется нарушение технологии проведения ремонтных работ, то прокуратура вынуждена принимать решение о проведении проверок и на других объектах, работы на которых выполнялись конкретной компанией. Местным властям мы давно рекомендовали пересмотреть практику проведения тендеров. Не может низкая стоимость работ быть основным условием при выборе подрядчика. У компании и её работников должна быть необходимая квалификация, современная специализированная материально-техническая база, соответствие целому ряду других критериев».

По словам эксперта IDIS Viitorul Виорел Киврига, помимо борьбы с коррупционной составляющей и политическим протекционизмом, нужны комплексные меры. Следует пересмотреть законодательную базу по этому вопросу, разработать и принять современную программу реабилитации дорог, внедрить международные передовые технологии и практику ремонта дорог, обеспечить подготовку высокопрофессиональных специалистов.