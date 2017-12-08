Сегодня в Кишиневе откроется Офис связи НАТО

Сегодня состоится открытие связи НАТО в Кишиневе. В мероприятии примет участие заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер.

Дипломат проведет совместную пресс-конференцию с премьер-министром Павлом Филипом. Офис связи будет способствовать участию Молдовы во всех мероприятиях НАТО по сотрудничеству и реализации важных проектов для нашей страны.

Соглашение об открытии учреждения в Кишиневе было подписано ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министром Павлом Филипом и генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Наша страна сотрудничает с этой международной организацией с 1991 года, когда Молдова стала членом Совета Североатлантического сотрудничества.