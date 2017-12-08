8 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Сегодня в Кишиневе откроется Офис связи НАТО
08.12.2017

Сегодня состоится открытие связи НАТО в Кишиневе. В мероприятии примет участие заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер.
Дипломат проведет совместную пресс-конференцию с премьер-министром Павлом Филипом. Офис связи будет способствовать участию Молдовы во всех мероприятиях НАТО по сотрудничеству и реализации важных проектов для нашей страны.

Соглашение об открытии учреждения в Кишиневе было подписано ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министром Павлом Филипом и генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Наша страна сотрудничает с этой международной организацией с 1991 года, когда Молдова стала членом Совета Североатлантического сотрудничества.


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.